ФАС выдала предупреждение «Мегаполису» за антимонопольные нарушения
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет «Мегаполис» после жалоб со стороны участников рынка табачной продукции. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
По данным службы, при исполнении договоров компания навязывала контрагентам невыгодные условия поставки. В частности, возможность оплаты по факту получения предоставлялась только при приобретении дополнительной продукции. При этом в документах, опубликованных на сайте поставщика, такие условия не указывались.
«Ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО «ТК «Мегаполис» занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», – уточнили в ФАС.
Теперь компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте и предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. Поставщик обязан устранить нарушения в течение 30 дней, иначе в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело.
9 августа суд удовлетворил иск Минпромоторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» – табачном дистрибуторе ГК «Мегаполис». АО «Торговая компания «Мегаполис» относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).
100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.