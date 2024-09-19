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ФАС выдала предупреждение «Мегаполису» за антимонопольные нарушения

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение крупнейшему поставщику сигарет «Мегаполис» после жалоб со стороны участников рынка табачной продукции. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.

По данным службы, при исполнении договоров компания навязывала контрагентам невыгодные условия поставки. В частности, возможность оплаты по факту получения предоставлялась только при приобретении дополнительной продукции. При этом в документах, опубликованных на сайте поставщика, такие условия не указывались.

«Ранее служба провела анализ российского рынка табачной продукции и установила, что АО «ТК «Мегаполис» занимает на нем доминирующее положение. По мнению ведомства, действия компании могут привести к ущемлению интересов контрагентов и содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции», – уточнили в ФАС.

Теперь компания должна внести изменения в типовой договор поставки и коммерческую политику на своем сайте и предусмотреть прозрачные критерии применения системы постоплаты. Поставщик обязан устранить нарушения в течение 30 дней, иначе в отношении компании будет возбуждено антимонопольное дело.

9 августа суд удовлетворил иск Минпромоторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» – табачном дистрибуторе ГК «Мегаполис». АО «Торговая компания «Мегаполис» относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).

100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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