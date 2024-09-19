ФАС выдала предупреждение «Мегаполису» за антимонопольные нарушения

По данным службы, при исполнении договоров компания навязывала контрагентам невыгодные условия поставки. В частности, возможность оплаты по факту получения предоставлялась только при приобретении дополнительной продукции. При этом в документах, опубликованных на сайте поставщика, такие условия не указывались.