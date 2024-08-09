Суд приостановил корпоративные права дистрибутора Megapolis по иску Минпромторга

100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.