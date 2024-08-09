Суд приостановил корпоративные права дистрибутора Megapolis по иску Минпромторга
Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск Минпромоторга о приостановке корпоративных прав нидерландской Megapolis Distribution B.V. в российской «дочке» – табачном дистрибуторе ГК «Мегаполис», следует из карточки дела.
Минпромторг подал иск 18 июля 2024 г. с намерением приостановить корпоративные права нидерландской компании в российском дистрибуторе табака АО «Торговая компания «Мегаполис», который относится к экономически значимым организациям (ЭЗО).
100% «Мегаполис» принадлежит Megapolis Distribution. Конечными бенефициарами компании являлись Игорь Кесаев и Сергей Кациев, которым принадлежало 52,8%, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на проспект к IPO Mercury Retail Group в 2021 г. «Мегаполис» поставляет на российские рынок сигареты, безалкогольные напитки, энергетики и др.
Статус ЭЗО позволяет российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры, либо передать право на них кому-то другому.