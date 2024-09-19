Бакальчук объявила в Wildberries день траура по погибшим охранникам
Объединенная компания Wildberries и ГК Russ объявила день траура по погибшим охранникам при стрельбе 18 сентября. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.
«Я не раз говорила, что Wildberries, а теперь и РВБ – это большая семья, поэтому сегодня у нас в компании день траура», – написала предприниматель в своем Telegram-канале.
Бакальчук подчеркнула, что гибель сотрудников охраны офиса компании – «горе, которое трудно осмыслить, и семьи, которые остались без отцов, братьев и сыновей». Основательница Wildberries пообещала оказать родным погибших необходимую поддержку.
«Мы уверены, что виновники понесут наказание в соответствии с законом. Ответить им придется и перед судом Божьим. Давайте помолимся за души ребят – каждый, кто как умеет и как может», – добавила она.
18 сентября в Москве произошла попытка рейдерского захвата офисов Wildberries. Двое охранников погибли при стрельбе в офисе, расположенном в бизнес-центре «Романов двор» в центре столицы. Бакальчук обвинила в произошедшем сооснователя маркетплейса, своего супруга Владислава Бакальчука, который, по ее словам, прибыл в офис с вооруженной охраной.
Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Одно из опубликованных видео демонстрирует, как перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).
Wildberries сообщил об объединении с ГК Russ для создания цифровой торговой платформы в июне. В следующем месяце они зарегистрировали совместное предприятие – ООО «РВБ». После этого Владислав заявил о якобы неправомерном переводе активов Wildberries «путем юридических махинаций» в Russ Outdoor. Татьяна пояснила, что объединение компаний – это не рейдерский захват, а следствие бракоразводного процесса. По ее словам, супруг из-за небольшой доли в компании (1%) не принимал управленческих решений. В конце июля Бакальчук подала на развод.