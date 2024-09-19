Бакальчук объявила в Wildberries день траура по погибшим охранникам

Сам Бакальчук заявил о попытке нападения на него и команду, когда они приехали в офис маркетплейса «на переговоры по остановке строительства складов». В объединенной компании Wildberries и Russ сообщили, что встреч с Бакальчуком и его представителями в офисах компании запланировано не было. Одно из опубликованных видео демонстрирует, как перед началом стрельбы один из участников инцидента разбивает окно для прохода в здание.