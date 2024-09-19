Пострадавшим от майских заморозков аграриям направят еще 900 млн рублей

11 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор на данный момент составляет более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т.