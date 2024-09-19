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Пострадавшим от майских заморозков аграриям направят еще 900 млн рублей

Ведомости

Сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 г., направят дополнительные 900 млн руб. Об этом сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», – отметил Михаил Мишустин.

Деньги получат более 160 сельхозпроизводителей, выращивающих фрукты и ягоды. Субсидии направят в Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Тамбовскую области.

11 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор на данный момент составляет более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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