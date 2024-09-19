Пострадавшим от майских заморозков аграриям направят еще 900 млн рублей
Сельхозпроизводителям, чьи посадки пострадали от заморозков в мае 2024 г., направят дополнительные 900 млн руб. Об этом сообщил на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин.
«Важно, чтобы средства как можно скорее поступили в регионы. Это должно помочь аграриям с высаживанием новых плодовых деревьев и ягодных кустарников уже сейчас, в ходе осенних полевых работ», – отметил Михаил Мишустин.
Деньги получат более 160 сельхозпроизводителей, выращивающих фрукты и ягоды. Субсидии направят в Белгородскую, Волгоградскую, Воронежскую, Курскую, Липецкую, Пензенскую, Ростовскую, Саратовскую и Тамбовскую области.
11 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала. Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор на данный момент составляет более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т.