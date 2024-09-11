Импортозамещение и сев озимых: о чем члены правительства рассказали Путину

С 2014 г., после введения России продовольственного эмбарго по нынешнее время пришлась самая активная фаза импортозамещения в сельском хозяйстве, отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Для бизнеса были созданы понятные и выгодные условия работы, в результате на рынок, который покинули иностранные компании, вышло большое количество отечественных производителей. За эти годы сельхозпроизводство в РФ выросло на 33%. Сбор зерна с 2014 г. ни разу по году не был меньше 100 млн т, а в последние пять лет он стабильно превышает 120 млн т.