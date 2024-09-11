Импортозамещение и сев озимых: о чем члены правительства рассказали Путину

Импортозамещение и сев озимых: о чем члены правительства рассказали ПутинуЗа 10 лет сельхозотрасль шагнула вперед, отметили в кабмине
Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Докладчики рассказали о положении дел в экономике страны.
Осенние итоги
По словам министра сельского хозяйства Оксаны Лут, год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, которая продолжается и сейчас, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала.
Снизилась урожайность зерновых в регионах, пострадавших от морозов и засухи. На данный момент в целом по стране зерновые культуры обмолочены с 33 млн га – порядка 70% площадей. Валовый сбор на данный момент составляет более 97 млн т, из них пшеницы – 72 млн т. При этом, заверила глава ведомства, качество зерна гораздо лучше, чем в прошлом году.
«Несмотря на все сложности, благодаря высокой технологичности наших аграриев мы сохраняем прогноз производства зерновых по итогам года на уровне 132 млн т», – заверила Лут, уточнив, что хорошие результаты ожидаются по масличным культурам, сахарной свекле, овощам и картофелю.
С учетом последних данных из регионов Юга и Северного Кавказа, Минсельхоз обновил прогноз по урожаю плодов и ягод – до 1,7 млн т плодов, в том числе 1,6 млн т яблок, – эти результаты выше средних многолетних значений за последние пять лет.
Аграрии приступили к севу озимых практически по всех федеральных округах, засеяно порядка 5,5 млн га. По планам, общая площадь составит около 20 млн га. Также Лут отметила российские селекционные достижения по подсолнечнику, сое, рапсу, сахарной свекле.
«Продовольственная самодостаточность» за 10 лет
С 2014 г., после введения России продовольственного эмбарго по нынешнее время пришлась самая активная фаза импортозамещения в сельском хозяйстве, отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Для бизнеса были созданы понятные и выгодные условия работы, в результате на рынок, который покинули иностранные компании, вышло большое количество отечественных производителей. За эти годы сельхозпроизводство в РФ выросло на 33%. Сбор зерна с 2014 г. ни разу по году не был меньше 100 млн т, а в последние пять лет он стабильно превышает 120 млн т.
«Некоторые направления мы в буквальном смысле выстроили заново, один из таких примеров – это наше тепличное овощеводство, где показатели за 10 лет увеличены почти в три раза. Также заложено более 140 000 га высокопродуктивных садов, за счет чего мы собираем практически втрое больше фруктов и ягод, чем это было в 2014 г.», – рассказал Патрушев.
Аналогичная ситуация, по его словам, наблюдается и в животноводстве. За 10 лет на 35% увеличилось производство скота и птицы, на 13% – производство молока. За десятилетие построено и модернизировано 3400 животноводческих комплексов. В 2023 г. объемы производства говядины на треть превысили уровень 2014 г. Почти с нуля было построено производство индейки: за 10 лет производство выросло в четыре раза, Россия стала первой по производству индейки в Европе.
Скачок в пищевой промышленности с момента введения продовольственного эмбарго в России составил около 40%. В 2,5 раза выросло производство растительного масла и фактически вдвое – мясной продукции. Только в сетевой розничной торговле продается примерно 9500 наименований отечественной сырной продукции, отметил Патрушев со ссылкой на экспертов. В рыбной отрасли за десятилетие прирост объема вылова составил больше 1 млн т, а аквакультура нарастила производство более чем в два раза.
«Еще одно направление, где за 10 лет ситуация изменилась в буквальном смысле полностью, это наше виноделие. Площади виноградников увеличены на 63%, а благодаря принятию закона о виноделии теперь все наше вино производится из отечественного винограда», – доложил зампред правительства.
«АПК гарантирует нашей стране продовольственную самодостаточность», – заявил Патрушев.
Заслушав доклад Патрушева, Путин обратив внимание, что ограничения на ввоз продукции сельского хозяйства на первом этапе вызвали «определенный рост цен на сельхозпродукцию на внутреннем рынке», но затем это способствовало развитию сельского хозяйства внутри самой России. Похожая ситуация наблюдается в промышленности. Отчасти с этим связан рост ВВП страны.
«Может быть, нам тоже надо подумать об определенных ограничениях: уран, титан, никель?» – предложил президент, добавив, что эти процессы не должны быть «себе во вред».