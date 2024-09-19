Подразделение госэнергокомпании Индии намерено привлечь $1,2 млрд в ходе IPO
Подразделение государственной энергетической компании Индии NTPC Green Energy запланировало привлечь до 100 млрд рупий ($1,2 млрд) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Bloomberg.
Вырученные средства компания планирует инвестировать в свою дочернюю фирму, используя растущие потребности Индии в электроэнергии, а также для погашения кредитов.
Кроме того, IPO на сумму более $1 млрд планируют провести такие компании, как Swiggy, поддерживаемая SoftBank, индийские подразделения LG Electronics и Hyundai Motor Co.
По мнению руководителя отдела исследований акционерного капитала Aequitas Research Сумита Сингха, инвесторов привлекают растущие размеры и качество сделок. В 2024 г. IPO позволили увеличить выручку Индии от листинга до $8,8 млрд, что превышает годовой показатель за два предыдущих года.
По данным Bloomberg, в этом квартале в Индии было заключено 90 сделок, в то время как в США – 54. Таким образом Индия становится самым загруженным рынком IPO в мире. При этом по объему привлеченных средств страна, как и раньше, отстает от США и Гонконга.
16 сентября «Ведомости» со ссылкой на проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» писали, что Банк России предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.