Подразделение госэнергокомпании Индии намерено привлечь $1,2 млрд в ходе IPO

16 сентября «Ведомости» со ссылкой на проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» писали, что Банк России предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.