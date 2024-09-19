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Подразделение госэнергокомпании Индии намерено привлечь $1,2 млрд в ходе IPO

Ведомости

Подразделение государственной энергетической компании Индии NTPC Green Energy запланировало привлечь до 100 млрд рупий ($1,2 млрд) в ходе первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом сообщает Bloomberg.

Вырученные средства компания планирует инвестировать в свою дочернюю фирму, используя растущие потребности Индии в электроэнергии, а также для погашения кредитов.

Кроме того, IPO на сумму более $1 млрд планируют провести такие компании, как Swiggy, поддерживаемая SoftBank, индийские подразделения LG Electronics и Hyundai Motor Co.

По мнению руководителя отдела исследований акционерного капитала Aequitas Research Сумита Сингха, инвесторов привлекают растущие размеры и качество сделок. В 2024 г. IPO позволили увеличить выручку Индии от листинга до $8,8 млрд, что превышает годовой показатель за два предыдущих года.

По данным Bloomberg, в этом квартале в Индии было заключено 90 сделок, в то время как в США – 54. Таким образом Индия становится самым загруженным рынком IPO в мире. При этом по объему привлеченных средств страна, как и раньше, отстает от США и Гонконга.

16 сентября «Ведомости» со ссылкой на проект «Основных направлений развития финансового рынка РФ на 2025 г. и период 2026 и 2027 гг.» писали, что Банк России предложил ввести субсидии для компаний за выход на биржу. Выплаты, распределенные во времени, можно будет получить как за IPO, так и за вторичное и повторное размещение акций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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