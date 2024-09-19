Нефть марки Brent подорожала до $74,87 за баррель

Октябрьские фьючерсы на WTI к 18:10 мск подорожали на бирже NYMEX на $0,65 (0,92%), до $71,56 за баррель. По данным Reuters, увеличение происходит на фоне сообщения о снижении ключевой ставки со стороны ФРС. 18 сентября ФРС опустила ставку сразу на 50 базисных пунктов до 4,75-5% и дала понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 пунктов до конца 2024 г.