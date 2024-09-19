Нефть марки Brent подорожала до $74,87 за баррель
Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 мск поднялись в цене на 1,6% до $74,87, следует с данных биржи.
Октябрьские фьючерсы на WTI к 18:10 мск подорожали на бирже NYMEX на $0,65 (0,92%), до $71,56 за баррель. По данным Reuters, увеличение происходит на фоне сообщения о снижении ключевой ставки со стороны ФРС. 18 сентября ФРС опустила ставку сразу на 50 базисных пунктов до 4,75-5% и дала понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 пунктов до конца 2024 г.
18 сентября нефть марки Brent подешевела до $73,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по состоянию на 14:10 мск уменьшилась на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель. 10 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 г.