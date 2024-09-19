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Нефть марки Brent подорожала до $74,87 за баррель

Ведомости

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт нефти Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:00 мск поднялись в цене на 1,6% до $74,87, следует с данных биржи.

Октябрьские фьючерсы на WTI к 18:10 мск подорожали на бирже NYMEX на $0,65 (0,92%), до $71,56 за баррель. По данным Reuters, увеличение происходит на фоне сообщения о снижении ключевой ставки со стороны ФРС. 18 сентября ФРС опустила ставку сразу на 50 базисных пунктов до 4,75-5% и дала понять, что планирует уменьшить ее еще на 50 пунктов до конца 2024 г.

18 сентября нефть марки Brent подешевела до $73,11 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по состоянию на 14:10 мск уменьшилась на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель. 10 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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