Нефть марки Brent подешевела до $73,11 за баррель
Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 мск снизились на $0,5 или 0,6%, до $73,11 за баррель, следует с данных биржи.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по состоянию на 14:10 мск уменьшилась на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей банков, нефть торговалась слабее после того, как еженедельный рост запасов сырой нефти и топлива в США, о котором сообщил API (национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности), помог компенсировать сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.
Оле Хансен из Saxo Bank добавил, что цена на нефть марки Brent восстанавливается после падения ниже $70 до самого низкого уровня с декабря 2021 г. Нефть сталкивается с сопротивлением на уровне около $75 из-за слабой маржи нефтеперерабатывающих заводов во всем мире, что свидетельствует о «вялом» спросе.
10 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 г.