Нефть марки Brent подешевела до $73,11 за баррель

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по состоянию на 14:10 мск уменьшилась на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей банков, нефть торговалась слабее после того, как еженедельный рост запасов сырой нефти и топлива в США, о котором сообщил API (национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности), помог компенсировать сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.