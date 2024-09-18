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Нефть марки Brent подешевела до $73,11 за баррель

Ведомости

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:50 мск снизились на $0,5 или 0,6%, до $73,11 за баррель, следует с данных биржи.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) по состоянию на 14:10 мск уменьшилась на $0,93 (1,31%), до $70,26 за баррель. Как сообщает Reuters со ссылкой на представителей банков, нефть торговалась слабее после того, как еженедельный рост запасов сырой нефти и топлива в США, о котором сообщил API (национальная неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями всех аспектов и обеспечивающая деятельность по регулированию вопросов в области нефтяной и газовой промышленности), помог компенсировать сохраняющуюся напряженность на Ближнем Востоке.

Оле Хансен из Saxo Bank добавил, что цена на нефть марки Brent восстанавливается после падения ниже $70 до самого низкого уровня с декабря 2021 г. Нефть сталкивается с сопротивлением на уровне около $75 из-за слабой маржи нефтеперерабатывающих заводов во всем мире, что свидетельствует о «вялом» спросе.

10 сентября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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