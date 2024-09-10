Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 2021 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE опустилась ниже $69 за баррель впервые со 2 декабря 2021 г. К 18:46 мск цена барреля снизилась на 4,18%, до $68,84.
6 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $71,74 за баррель впервые с июня 2023 г. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,27 (0,39%), достигнув $68,88 за баррель.
3 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с начала года – на 3,8% до $74,57.