Цена нефти Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 2021 года

6 сентября стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась до $71,74 за баррель впервые с июня 2023 г. Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже уменьшилась к указанному времени на $0,27 (0,39%), достигнув $68,88 за баррель.