Россия нарастила поставки зерна в Китай почти вдвое с начала года
Россия с начала года нарастила поставки зерна в Китай до $310 млн – почти вдвое больше прошлых показателей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
Данные указаны за период января – августа 2024 г. Рост зафиксирован в поставках ячменя – до $125,3 млн против $34,1 млн за аналогичный период прошлого года. Поставки пшеницы выросли сразу в 7,4 раза до $66,1 млн.
4 сентября Россельхознадзор сообщил, что за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки – это на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.
ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР писал, что Россия в июле 2024 г. поставила в Китай 872 000 т СПГ, что является максимальным месячным объемом за последние 12 месяцев. РФ также увеличила поставки СПГ Китаю на 32,9%.
6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты. Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов.