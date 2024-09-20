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Россия нарастила поставки зерна в Китай почти вдвое с начала года

Ведомости

Россия с начала года нарастила поставки зерна в Китай до $310 млн – почти вдвое больше прошлых показателей. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Данные указаны за период января – августа 2024 г. Рост зафиксирован в поставках ячменя – до $125,3 млн против $34,1 млн за аналогичный период прошлого года. Поставки пшеницы выросли сразу в 7,4 раза до $66,1 млн.

4 сентября Россельхознадзор сообщил, что за январь – август из России экспортировано 57,96 млн т зерна и продуктов его переработки – это на 3,5 млн т, или 7%, превышает показатель аналогичного периода 2023 г. Основной объем составили: пшеница – 37,1 млн т, ячмень – 6,1 млн т, кукуруза – 5,2 млн т.

ТАСС со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР писал, что Россия в июле 2024 г. поставила в Китай 872 000 т СПГ, что является максимальным месячным объемом за последние 12 месяцев. РФ также увеличила поставки СПГ Китаю на 32,9%.

6 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты. Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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