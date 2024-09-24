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«Коммерсантъ»: «Интер РАО» могут покинуть два топ-менеджера

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Члены правления – руководитель центра стратегии и инвестиций Алексей Маслов и руководитель финансово-экономического центра Евгений Мирошниченко – могут покинуть энергохолдинг «Интер РАО». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Часть полномочий Маслова могут перераспределить. Блок стратегии и инвестиций может быть передан в управление Александру Киселеву, который сейчас занимает должность директора по стратегическому развитию центра стратегии и инвестиций «Интер РАО».

Мирошниченко может покинуть компанию в начале 2025 г. Его обязанности, предположительно, перейдут Александру Думину, отвечающему в компании за M&A.

ПАО «Интер РАО» – энергетическая компания, выступающая единственным российским оператором экспорта и импорта электроэнергии. Она также занимается проектированием и строительством энергообъектов, у нее есть активы в Европе и странах СНГ. На конец 2022 г. основными акционерами холдинга были «Роснефтегаз» (26,37%) и «Интер РАО капитал» (29,56%). Выручка компании по итогам 2023 г. составила 1,36 трлн руб., чистая прибыль – 135 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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