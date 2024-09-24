«Коммерсантъ»: «Интер РАО» могут покинуть два топ-менеджера
Члены правления – руководитель центра стратегии и инвестиций Алексей Маслов и руководитель финансово-экономического центра Евгений Мирошниченко – могут покинуть энергохолдинг «Интер РАО». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Часть полномочий Маслова могут перераспределить. Блок стратегии и инвестиций может быть передан в управление Александру Киселеву, который сейчас занимает должность директора по стратегическому развитию центра стратегии и инвестиций «Интер РАО».
Мирошниченко может покинуть компанию в начале 2025 г. Его обязанности, предположительно, перейдут Александру Думину, отвечающему в компании за M&A.
ПАО «Интер РАО» – энергетическая компания, выступающая единственным российским оператором экспорта и импорта электроэнергии. Она также занимается проектированием и строительством энергообъектов, у нее есть активы в Европе и странах СНГ. На конец 2022 г. основными акционерами холдинга были «Роснефтегаз» (26,37%) и «Интер РАО капитал» (29,56%). Выручка компании по итогам 2023 г. составила 1,36 трлн руб., чистая прибыль – 135 млрд руб.