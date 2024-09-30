Спрос на российскую фанеру в Китае вырос почти в три раза
Экспорт российской фанеры в Китай увеличился в три раза за восемь месяцев 2024 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на «Рослесинфорг».
По данным ведомства, с января по август 2024 г. российские лесопромышленники поставили в Китай 9,1 млн т фанеры, шпона, древесностружечных плит, бумаги, картона и лесной химии, что на 2,8% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. При этом объем экспорта фанеры вырос до 395 700 кубометров (в 2,7 раза). Производители фанеры увеличили валютную выручку в 1,5 раза, до $126,1 млн. Кроме того, на 22,7% в натуральном выражении (до 354 200 кубометров) вырос экспорт шпона, поставки бумаги и картона увеличились на 15,2% (до 1,19 млн т), лесохимической продукции – на 66,2% (до 20 200 т), древесноволокнистых плит – в 4,2 раза (до 70 900 кубометров).
По словам управляющего директора компании «ТрансЛес» Руслана Пряникова, экспорт лесных грузов по железной дороге в августе снизился на 18% год к году. Он отметил, что поставки в Китай сократились из-за снижения спроса в стране на пиломатериалы. Согласно информации «Рослесинфорга», в первом полугодии 2024 г. экспорт пиломатериалов в Китай всеми видами транспорта был снижен на 4,2%.
Пряников подчеркнул, что на рынке недвижимости Китая наблюдается кризис, а потребление древесины связано именно с этим сегментом. Спрос на пиломатериалы снижается и на рынках США, Европы и Японии. Отмечается также незначительное снижение экспорта пиломатериалов по железной дороге в направлении Центральной Азии и Азербайджана. Это связано с перераспределением поставок на другие виды транспорта и увеличением ввоза из Белоруссии. При этом Пряников также сообщил, что цены на пиломатериалы пошли в рост после достижения летом 2023 г. ценового дна.
В июле 2023 г. «Ведомости» со ссылкой на данные «Рослесинфорга» писали, что поставки пиломатериалов из России в январе – июне 2023 г. сократились на 16% год к году примерно до 10 млн куб. м. Основной поставляемой за рубеж продукцией были доски и брус из сосны, ели и лиственницы. Выпуск пиломатериалов в январе – мае 2023 г. сокращался на 10% до 11,5 млн куб. м.
Как сообщал «Рослесинфорг» в феврале, экспорт российской фанеры в Китай в 2023 г. вырос в 2,1 раза год к году до 239 200 куб. м, что в 3,3 раза выше, чем в 2021 г. В денежном выражении поставки в предыдущем году увеличились в 1,8 раза в годовом исчислении и составили $134,1 млн.