Спрос на российскую фанеру в Китае вырос почти в три раза

По данным ведомства, с января по август 2024 г. российские лесопромышленники поставили в Китай 9,1 млн т фанеры, шпона, древесностружечных плит, бумаги, картона и лесной химии, что на 2,8% ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. При этом объем экспорта фанеры вырос до 395 700 кубометров (в 2,7 раза). Производители фанеры увеличили валютную выручку в 1,5 раза, до $126,1 млн. Кроме того, на 22,7% в натуральном выражении (до 354 200 кубометров) вырос экспорт шпона, поставки бумаги и картона увеличились на 15,2% (до 1,19 млн т), лесохимической продукции – на 66,2% (до 20 200 т), древесноволокнистых плит – в 4,2 раза (до 70 900 кубометров).