РБК: импортеры вейпов пожаловались на доначисленные акцизы
Согласно позиции таможенных органов, импортеры помимо акциза на само устройство должны платить акциз на содержащуюся в нем никотиновую жидкость. По мнению предприятий, это противоречит законодательству. В письме указывается, что в 2023 г. в Налоговый кодекс внесены изменения, которые исключают двойное взимание акциза с одноразовых электронных сигарет. Из перечня подакцизных товаров исключены электронные средства доставки никотина (ЭСДН), акцизы распространяются только на жидкости.
Позиция судов при этом складывается неоднозначно, отметили в СПИНИ. Например, во время спора между компанией «Хайп Подс» из Приморского края и Центральной акцизной таможни (ЦАТ) Арбитражный суд Москвы встал на сторону импортера. Тогда же Верховный суд отказался передавать жалобу таможни на рассмотрение коллегии, тем самым подтвердив правоту импортера, считают авторы письма. В другом споре между ЦАТ и компанией «Эклипс Девелоп» суд встал на сторону таможни, указав, что акцизы должны уплачиваться дважды.
В феврале «Ведомости» писали, что средняя цена одной упаковки жидкости с никотином для ЭСДН в конце 2023 г. составила 496 руб. за штуку. Это на 41,3% ниже, чем в III квартале 2023 г. (845 руб. за шт.). Акцизы на всю табачную продукцию в текущем году выросли на 8%. Тогда же «Ведомостям» рассказали, что на данный момент практически вся жидкость для электронных сигарет и вейпов производится в России.