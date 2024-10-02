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РБК: импортеры вейпов пожаловались на доначисленные акцизы

Ведомости

Импортеры вейпов обратились в Верховный суд с требованием разъяснить ситуацию о доначисленных акцизах размером около 5 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо Союза предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ) председателю суда Ирине Подносовой.

Согласно позиции таможенных органов, импортеры помимо акциза на само устройство должны платить акциз на содержащуюся в нем никотиновую жидкость. По мнению предприятий, это противоречит законодательству. В письме указывается, что в 2023 г. в Налоговый кодекс внесены изменения, которые исключают двойное взимание акциза с одноразовых электронных сигарет. Из перечня подакцизных товаров исключены электронные средства доставки никотина (ЭСДН), акцизы распространяются только на жидкости.

Позиция судов при этом складывается неоднозначно, отметили в СПИНИ. Например, во время спора между компанией «Хайп Подс» из Приморского края и Центральной акцизной таможни (ЦАТ) Арбитражный суд Москвы встал на сторону импортера. Тогда же Верховный суд отказался передавать жалобу таможни на рассмотрение коллегии, тем самым подтвердив правоту импортера, считают авторы письма. В другом споре между ЦАТ и компанией «Эклипс Девелоп» суд встал на сторону таможни, указав, что акцизы должны уплачиваться дважды.

В феврале «Ведомости» писали, что средняя цена одной упаковки жидкости с никотином для ЭСДН в конце 2023 г. составила 496 руб. за штуку. Это на 41,3% ниже, чем в III квартале 2023 г. (845 руб. за шт.). Акцизы на всю табачную продукцию в текущем году выросли на 8%. Тогда же «Ведомостям» рассказали, что на данный момент практически вся жидкость для электронных сигарет и вейпов производится в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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