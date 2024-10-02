РБК: импортеры вейпов пожаловались на доначисленные акцизы

В феврале «Ведомости» писали, что средняя цена одной упаковки жидкости с никотином для ЭСДН в конце 2023 г. составила 496 руб. за штуку. Это на 41,3% ниже, чем в III квартале 2023 г. (845 руб. за шт.). Акцизы на всю табачную продукцию в текущем году выросли на 8%. Тогда же «Ведомостям» рассказали, что на данный момент практически вся жидкость для электронных сигарет и вейпов производится в России.