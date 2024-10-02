Прирост инфляции на услуги воздушного транспорта достиг 102% с 2021 года

Прирост инфляции на услуги воздушного транспорта достиг 102% с 2021 годаЭксперты при этом отмечают снижение высокой турбулентности в отрасли
В России с I квартала 2021 г. по II квартал нынешнего года среди основных видов услуг пассажирских перевозок рекордный прирост инфляции зафиксирован на воздушном и железнодорожном транспорте, который составил 101,9% и 77,9% соответственно. Это следует из доклада экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.
Для анализа были взяты данные индекса потребительских цен (ИПЦ) по 40 видам товаров и услуг в транспортно-логистической отрасли России, а также результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций сферы услуг, проводимых Росстатом.
Эксперты ИСИЭЗ выяснили, что среди рассмотренных категорий услуг в транспортно-логистической отрасли самую высокую инфляционную динамику во II квартале этого года показал воздушный транспорт (ИПЦ: 121,3%), а самый низкий уровень отмечен по страхованию (ИПЦ: 98,1%).
Что касается товаров, то наиболее высокая инфляционная динамика по итогам первого полугодия 2024 г. зафиксирована на газовое моторное топливо, бензин автомобильной марки АИ-98 и дизельное топливо.
При этом в целом, отмечают эксперты, впервые с момента дестабилизации со стороны внешнеэкономической конъюнктуры в 2022 г. и на фоне санкционного давления снизилась высокая турбулентность в отрасли.
По данным Росстата на 23 сентября, инфляция в России с начала 2024 г. достигла 5,52%. Текущий показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года (примерно 4,3%). Основной рост пришелся на увеличение стоимости услуг, существенно дорожала и плодоовощная продукция. В частности, выросла стоимость полета в самолете (в салоне экономического класса) – на 11,1%, проезд в городском автобусе – на 9%, трамвае – 6,7%, троллейбусе – 8,8%, и метро – 6,5%.