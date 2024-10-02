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Прирост инфляции на услуги воздушного транспорта достиг 102% с 2021 года

Эксперты при этом отмечают снижение высокой турбулентности в отрасли
Ведомости

В России с I квартала 2021 г. по II квартал нынешнего года среди основных видов услуг пассажирских перевозок рекордный прирост инфляции зафиксирован на воздушном и железнодорожном транспорте, который составил 101,9% и 77,9% соответственно. Это следует из доклада экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Для анализа были взяты данные индекса потребительских цен (ИПЦ) по 40 видам товаров и услуг в транспортно-логистической отрасли России, а также результаты конъюнктурных опросов руководителей организаций сферы услуг, проводимых Росстатом.

Эксперты ИСИЭЗ выяснили, что среди рассмотренных категорий услуг в транспортно-логистической отрасли самую высокую инфляционную динамику во II квартале этого года показал воздушный транспорт (ИПЦ: 121,3%), а самый низкий уровень отмечен по страхованию (ИПЦ: 98,1%).

Что касается товаров, то наиболее высокая инфляционная динамика по итогам первого полугодия 2024 г. зафиксирована на газовое моторное топливо, бензин автомобильной марки АИ-98 и дизельное топливо.

При этом в целом, отмечают эксперты, впервые с момента дестабилизации со стороны внешнеэкономической конъюнктуры в 2022 г. и на фоне санкционного давления снизилась высокая турбулентность в отрасли.

По данным Росстата на 23 сентября, инфляция в России с начала 2024 г. достигла 5,52%. Текущий показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года (примерно 4,3%). Основной рост пришелся на увеличение стоимости услуг, существенно дорожала и плодоовощная продукция. В частности, выросла стоимость полета в самолете (в салоне экономического класса) – на 11,1%, проезд в городском автобусе – на 9%, трамвае – 6,7%, троллейбусе – 8,8%, и метро – 6,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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