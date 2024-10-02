Прирост инфляции на услуги воздушного транспорта достиг 102% с 2021 года

По данным Росстата на 23 сентября, инфляция в России с начала 2024 г. достигла 5,52%. Текущий показатель выше показателя аналогичного периода прошлого года (примерно 4,3%). Основной рост пришелся на увеличение стоимости услуг, существенно дорожала и плодоовощная продукция. В частности, выросла стоимость полета в самолете (в салоне экономического класса) – на 11,1%, проезд в городском автобусе – на 9%, трамвае – 6,7%, троллейбусе – 8,8%, и метро – 6,5%.