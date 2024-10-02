Мишустин: сельхозотрасль добилась рекордного урожая
Сельскохозяйственная отрасль показала рекордные урожаи в 2024 г. и уже выполнила годовые показатели по ряду продуктов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем правления Россельхозбанка Борисом Листовым.
«Мы ждем еще окончательных результатов этого года, но по большинству важных продуктов – по мясу, рыбе, растительному маслу, сахару, зерну – показатели выполнены», – сказал Мишустин, добавив, что Россия вошла в четверку крупнейших производителей мяса в мире.
Листов в своем ответном слове рассказал, что в этом году объем активов Россельхозбанка превысил 5 трлн руб. Чистая прибыль по итогам первого полугодия составила 26 млрд руб. – почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 г. Уровень просроченной задолженности с начала года снизился с 3,1 до 2,5%. По его словам, этот показатель является одним из лучших по качеству портфеля на рынке.
11 сентября министр сельского хозяйства Оксана Лут доложила президенту РФ Владимиру Путину, что несмотря на все сложности, благодаря высокой технологичности аграриев прогноз производства зерновых по итогам года сохраняется на уровне 132 млн т. По ее словам, год складывается для аграриев непросто. Весной ряд регионов столкнулись с возвратными заморозками, летом – с засухой, которая продолжается и сейчас, а при уборке – с обильными осадками. Из-за погодных аномалий уборочная кампания проходит напряженно: из-за дождя отстают по темпам регионы Поволжья и Урала.