Мишустин: сельхозотрасль добилась рекордного урожая

Листов в своем ответном слове рассказал, что в этом году объем активов Россельхозбанка превысил 5 трлн руб. Чистая прибыль по итогам первого полугодия составила 26 млрд руб. – почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием 2023 г. Уровень просроченной задолженности с начала года снизился с 3,1 до 2,5%. По его словам, этот показатель является одним из лучших по качеству портфеля на рынке.