Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома»
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома», сообщается на официальном сайте компании.
2 октября прошло первое заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком». Его избрали на годовом общем собрании акционеров 16 сентября. По результатам заседания, помимо избрания Медведева, сформированы четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Участники определили их персональный состав и председателей.
В сентябре «Ведомости» писали, что Медведев может войти в состав совета директоров «Ростелекома». В список по вопросу «Избрание членов совета директоров» также входили глава РФПИ Кирилл Дмитриев, гендиректор ГТК «Россия-1» Антон Златопольский, глава ВТБ Андрей Костин, руководитель департамента стратегии и корпоративного развития ВТБ Владимир Левыкин, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, глава «Новых цифровых решений» Вадим Семенов, председатель правления АО «Согаз» Антон Устинов, первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Николай Цехомский, глава Минцифры РФ Максут Шадаев и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.