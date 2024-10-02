Дмитрий Медведев избран председателем совета директоров «Ростелекома»

2 октября прошло первое заседание нового состава совета директоров ПАО «Ростелеком». Его избрали на годовом общем собрании акционеров 16 сентября. По результатам заседания, помимо избрания Медведева, сформированы четыре комитета совета директоров: по стратегии, по корпоративному управлению, по кадрам и вознаграждениям, по аудиту. Участники определили их персональный состав и председателей.