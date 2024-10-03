Выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 145,7 млрд рублей в сентябре
Нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 145,7 млрд руб. в сентябре. Это следует из статистики Минфина России.
В августе нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 163,3 млрд руб. В июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем в июле 2023 г.
С начала года (в январе – сентябре) нефтяные компании через демпферный механизм получили из бюджета 1,437 трлн руб.
Демпферный механизм в нефтяной отрасли призван сдерживать рост цен на топливо в России. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с внутренним рынком НПЗ получают выплаты из бюджета. При обратной ситуации нефтяники должны сами доплачивать в бюджет.
В 2022 г. НПЗ получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн руб., что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. В 2023 г. – 1,58 трлн руб.