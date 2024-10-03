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Выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 145,7 млрд рублей в сентябре

Ведомости

Нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 145,7 млрд руб. в сентябре. Это следует из статистики Минфина России.

В августе нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 163,3 млрд руб. В июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем в июле 2023 г.

С начала года (в январе – сентябре) нефтяные компании через демпферный механизм получили из бюджета 1,437 трлн руб.

Демпферный механизм в нефтяной отрасли призван сдерживать рост цен на топливо в России. Он предполагает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с внутренним рынком НПЗ получают выплаты из бюджета. При обратной ситуации нефтяники должны сами доплачивать в бюджет.

В 2022 г. НПЗ получили рекордные выплаты по демпферу – 2,2 трлн руб., что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. В 2023 г. – 1,58 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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