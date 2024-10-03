Выплаты нефтекомпаниям по демпферу составили 145,7 млрд рублей в сентябре

В августе нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 163,3 млрд руб. В июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем в июле 2023 г.