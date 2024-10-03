Правительство выделит еще 1 млрд рублей на НИОКР в машиностроении
Правительство России направит еще 1 млрд руб. на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в сфере машиностроения, следует из сообщения кабинета министров.
«Мы расширим набор инструментов, доступных передовым предприятиям. Выделим еще 1 млрд руб. в виде грантов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы с обязательным внедрением полученных результатов в производство», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Власти рассчитывают, что выделение дополнительных средств поможет росту инвестиционной активности производителей высокотехнологичной продукции. Соответствующее распоряжение уже было подписано премьер-министром.
В марте 2024 г. президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о поэтапном увеличении общих затрат на научные исследования и разработки гражданского назначения.
Правительство и профильная комиссия также должны были определить меры организационного, нормативно-правового и методического характера, необходимые для реализации Стратегии научно-технологического развития РФ, и обеспечить их выполнение.