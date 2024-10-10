В ГД внесли проект об увеличении штрафов за срыв проверок надзорных органов

Согласно документу, предлагается установить штрафы за срыв проверок для должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб. За повторное правонарушение штраф для должностных лиц составит от 20 000 до 50 000 руб., для организаций – от 500 000 до 1 млн руб.