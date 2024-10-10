В ГД внесли проект об увеличении штрафов за срыв проверок надзорных органов

В ГД внесли проект об увеличении штрафов за срыв проверок надзорных органовПравительство концептуально поддерживает законопроект
В Госдуму внесен законопроект об увеличении штрафов для должностных и юридических лиц за воспрепятствование деятельности надзорных органов при проведении проверок. Документ появился в думской электронной базе 10 октября.
Поправки вносятся в ст. 19.4-1 КоАП РФ. Авторы инициативы – группа депутатов и сенаторов, включая председателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса и главу комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко.
Согласно документу, предлагается установить штрафы за срыв проверок для должностных лиц от 10 000 до 20 000 руб., для юрлиц – от 250 000 до 500 000 руб. За повторное правонарушение штраф для должностных лиц составит от 20 000 до 50 000 руб., для организаций – от 500 000 до 1 млн руб.
Действующее законодательство за такое правонарушение предусматривает штраф для должностных лиц от 2000 до 4000 руб., для организаций – от 5000 до 10 000 руб.
«В настоящее время в некоторых случаях контролируемым лицам выгоднее воспрепятствовать проведению контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которых могут быть выявлены административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, чем допустить проведение таких мероприятий», – говорится в пояснительной записке.
Это связано с тем, что штрафы за срывы проверок для должностных и юридических лиц значительно меньше, чем санкции отдельных составов административных правонарушений, признаки которых могут быть выявлены в ходе проверок.
Правительство концептуально поддерживает законопроект, следует из внесенных в ГД документов. В кабмине потребовали представить дополнительные обоснования предлагаемых размеров штрафов, а также срок вступления инициативы в силу.
В июле 2024 г. Госдума приняла закон, исключающий дублирование проверок бизнеса полицией и контрольно-надзорными органами. Из сферы ведения МВД РФ исключены составы административных правонарушений в области финансов, налогов, страхования, рынка ценных бумаг, предпринимательской деятельности, охраны собственности и др.