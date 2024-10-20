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В Госдуму внесли проект о поддержке производства альтернативных авиазапчастей

Ведомости

Пять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей. Проект опубликован в электронной базе нижней палаты 19 октября.

Авторы документа во главе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым предлагают внести изменения в статью 37 Воздушного кодекса РФ.

В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval, РМА). РМА-производители – это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов, необходимых для замещения оригинальных расходных частей.

РМА-компоненты, как указывают авторы проекты, используются крупнейшими авиаперевозчиками мира. В России с учетом дефицита запчастей в условиях антироссийских санкций и ограничений рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться, говорится в записке.

«Однако в случае если нормативное регулирование будет «догонять» фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов», – заявили авторы документа.

В законодательстве предусмотрена возможность использования импортируемых РМА-компонентов, и в результате китайские и иранские поставщики имеют привилегии по сравнению с отечественными компаниями, отмечается в пояснительной записке. Сенаторы указали также на предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для «установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур».

Документ получил положительный отзыв правительства РФ. В кабмине его поддержали при условии, что документ будет доработан в части «правового режима предлагаемого механизма оформления одобрения на изготовление и установку комплектующих изделий и требований к их изготовителям, а также уточнения взаимосвязи процедуры одобрения комплектующих изделий с процедурой сертификации воздушных судов, двигателей, винтов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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