В Госдуму внесли проект о поддержке производства альтернативных авиазапчастей
Пять российских сенаторов внесли в Госдуму законопроект о поддержке отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (РМА), которые в условиях санкций необходимы для замещения оригинальных запчастей. Проект опубликован в электронной базе нижней палаты 19 октября.
Авторы документа во главе с председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым предлагают внести изменения в статью 37 Воздушного кодекса РФ.
В пояснительной записке сказано, что законопроект разработан в целях развития отечественного производства альтернативных компонентов гражданской авиационной техники (Part Manufacture Approval, РМА). РМА-производители – это компании, которые сертифицированы авиационными властями для изготовления альтернативных авиационных запасных частей и компонентов, необходимых для замещения оригинальных расходных частей.
РМА-компоненты, как указывают авторы проекты, используются крупнейшими авиаперевозчиками мира. В России с учетом дефицита запчастей в условиях антироссийских санкций и ограничений рынок альтернативных запасных частей будет активно развиваться, говорится в записке.
«Однако в случае если нормативное регулирование будет «догонять» фактическую потребность отрасли, высока вероятность, что вместо цивилизованного рынка РМА-компонентов перевозчики столкнутся с серым рынком неаутентичных компонентов», – заявили авторы документа.
В законодательстве предусмотрена возможность использования импортируемых РМА-компонентов, и в результате китайские и иранские поставщики имеют привилегии по сравнению с отечественными компаниями, отмечается в пояснительной записке. Сенаторы указали также на предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для «установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур».
Документ получил положительный отзыв правительства РФ. В кабмине его поддержали при условии, что документ будет доработан в части «правового режима предлагаемого механизма оформления одобрения на изготовление и установку комплектующих изделий и требований к их изготовителям, а также уточнения взаимосвязи процедуры одобрения комплектующих изделий с процедурой сертификации воздушных судов, двигателей, винтов».