В Госдуму внесли проект о поддержке производства альтернативных авиазапчастей

В законодательстве предусмотрена возможность использования импортируемых РМА-компонентов, и в результате китайские и иранские поставщики имеют привилегии по сравнению с отечественными компаниями, отмечается в пояснительной записке. Сенаторы указали также на предпосылки вывода производства таких компонентов в Китай, так как для «установки импортируемой РМА-запчасти с китайскими документами качества на самолет в России требуется меньше бюрократических процедур».