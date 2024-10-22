Новым главой Роснедр назначен Олег Казанов

Казанов родился в Отрадном Куйбышевской области. Окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 г. переехал в Мурманскую область. Работал на различных должностях в компаниях, занимающихся геологоразведкой и горным делом. В 2017 г. стал главным геологом – заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ВНИИ). Назначен заместителем генерального директора по геологии в 2019 г. В 2020 г. возглавил институт. Под руководством Казанова ВНИИ стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр.