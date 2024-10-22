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Новым главой Роснедр назначен Олег Казанов

Евгений Петров освобожден от должности руководителя агентства по его просьбе
Ведомости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олега Казанова. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Ранее возглавлявший Роснедра Евгений Петров освобожден от должности по его просьбе.

Казанов родился в Отрадном Куйбышевской области. Окончил геологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 2006 г. переехал в Мурманскую область. Работал на различных должностях в компаниях, занимающихся геологоразведкой и горным делом. В 2017 г. стал главным геологом – заведующим отделением Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ВНИИ). Назначен заместителем генерального директора по геологии в 2019 г. В 2020 г. возглавил институт. Под руководством Казанова ВНИИ стал одним из крупнейших в России сервисных геолого-разведочных подрядчиков, осуществлял экспертное сопровождение деятельности Роснедр.

Евгений Петров родился в Якутске. Окончил Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) по специальности «Геология». В 2014 г. занял должность советника руководителя в Роснедрах. В 2018 г. назначен советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 г. был заместителем руководителя Роснедр. В июне 2021 г. назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства. 11 ноября 2021 г. занял пост главы Роснедр.

5 апреля заместитель руководителя Роснедр Дмитрий Данилин сообщил, что объем поступлений в бюджет России от продажи лицензий на право пользования участками недр в 2023 г. снизился на 37% в сравнении с предыдущим годом до 25,3 млрд руб. Это самый низкий показатель с 2010 г. В 2024 г. Роснедра планировали получить от продажи лицензий на недра 29,5 млрд руб. Для выполнения плана необходимо провести 250 аукционов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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