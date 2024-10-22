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Создатель «Бегущего по лезвию 2049» подал в суд на Tesla и Warner Bros.

Ведомости

Кино- и телестудия Alcon Entertainment подала в суд на компании Tesla и Warner Bros. Discovery, утверждая, что они использовали изображения, связанные с фильмом «Бегущий по лезвию 2049», для рекламы нового автономного киберкара Tesla. Об этом сообщает Reuters.

В иске Alcon говорится о нарушениях закона США об авторском праве. Tesla обвиняется в «ложном одобрении» предполагаемых отношений между Alcon и производителем электромобилей, принадлежащим Илону Маску.

«Любой благоразумный бренд, рассматривающий возможность партнерства с Tesla, должен принимать во внимание широкомасштабное, крайне политизированное, капризное и произвольное поведение Маска, которое иногда переходит в разжигание ненависти», – говорится в иске.

В иске не названы конкретные суммы ущерба, но говорится, что Alcon потратила сотни миллионов долларов на создание бренда Blade Runner 2049 и что «финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными».

Компания Warner Bros. была дистрибутором фильма «Бегущий по лезвию 2049», который получил две премии «Оскар» в 2018 г. Компания Alcon заявила, что отклонила просьбу Warner Bros. об использовании изображений компании для презентации киберкара Tesla. Однако Tesla все же использовала изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта и повторяющие образы из фильма, для своего мероприятия.

В заявлении Alcon говорится, что «поведение ответчиков, скорее всего, вызовет путаницу среди партнеров Alcon по "Бегущему по лезвию"», включая тех, с кем компания сотрудничает в рамках предстоящего сериала «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon Prime.

14 октября режиссер научно-фантастического фильма «Я, Робот» Алекс Пройас заявил, что Маск позаимствовал из его картины образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan.

Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla, 11 октября. На мероприятие, которое называлось We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».

По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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