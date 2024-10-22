Создатель «Бегущего по лезвию 2049» подал в суд на Tesla и Warner Bros.
Кино- и телестудия Alcon Entertainment подала в суд на компании Tesla и Warner Bros. Discovery, утверждая, что они использовали изображения, связанные с фильмом «Бегущий по лезвию 2049», для рекламы нового автономного киберкара Tesla. Об этом сообщает Reuters.
В иске Alcon говорится о нарушениях закона США об авторском праве. Tesla обвиняется в «ложном одобрении» предполагаемых отношений между Alcon и производителем электромобилей, принадлежащим Илону Маску.
«Любой благоразумный бренд, рассматривающий возможность партнерства с Tesla, должен принимать во внимание широкомасштабное, крайне политизированное, капризное и произвольное поведение Маска, которое иногда переходит в разжигание ненависти», – говорится в иске.
В иске не названы конкретные суммы ущерба, но говорится, что Alcon потратила сотни миллионов долларов на создание бренда Blade Runner 2049 и что «финансовые масштабы незаконного присвоения были значительными».
Компания Warner Bros. была дистрибутором фильма «Бегущий по лезвию 2049», который получил две премии «Оскар» в 2018 г. Компания Alcon заявила, что отклонила просьбу Warner Bros. об использовании изображений компании для презентации киберкара Tesla. Однако Tesla все же использовала изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта и повторяющие образы из фильма, для своего мероприятия.
В заявлении Alcon говорится, что «поведение ответчиков, скорее всего, вызовет путаницу среди партнеров Alcon по "Бегущему по лезвию"», включая тех, с кем компания сотрудничает в рамках предстоящего сериала «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon Prime.
14 октября режиссер научно-фантастического фильма «Я, Робот» Алекс Пройас заявил, что Маск позаимствовал из его картины образы робота Optimus и автономных транспортных средств Cybercab и Robovan.
Маск представил роботизированное такси Cybercab, беспилотный микроавтобус Robovan и робота Optimus, созданные принадлежащей ему компанией Tesla, 11 октября. На мероприятие, которое называлось We, Robot, проходящее на студии Warner Bros. в штате Калифорния, Маск добрался на беспилотном роботакси с дверями типа «крыло чайки».
По словам бизнесмена, у компании есть уже 21 Cybercab. Всего Tesla собрала 50 полностью автономных автомобилей.