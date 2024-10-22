Создатель «Бегущего по лезвию 2049» подал в суд на Tesla и Warner Bros.

Компания Warner Bros. была дистрибутором фильма «Бегущий по лезвию 2049», который получил две премии «Оскар» в 2018 г. Компания Alcon заявила, что отклонила просьбу Warner Bros. об использовании изображений компании для презентации киберкара Tesla. Однако Tesla все же использовала изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта и повторяющие образы из фильма, для своего мероприятия.