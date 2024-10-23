Турецкая Anadolu Efes согласовала новые условия с AB InBev по российским активам
Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes согласовала новые условия сделки с бельгийской AB InBev по российским активам. Турецкая компания приобретет долю Ab InBEV в российском бизнесе, а бельгийская – долю Anadolu Efes в украинском, следует из заявления компании.
AB InBev Efes была создана в ходе объединения активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes на территории России в 2018 г. Это одна из крупнейших в России пивоваренных компаний. Под ее управлением в РФ находятся 11 заводов, где выпускают пиво «Старый мельник», «Клинское», Gold Mine Beer, Essa и др. Согласно новому соглашению, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Подробности условий сделки не раскрываются.
8 августа Anadolu Efes сообщила об отказе России в приобретении доли AB InBev. В декабре 2023 г. сообщалось, что AB InBev Efes согласилась продать свою долю в российском совместном предприятии партнеру – турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes, которая стала бы единственным владельцем бизнеса. По данным Международной аудиторско-консалтинговой корпорации (KPMG), компания оценивалась в $1,1-1,3 млрд. О планах по продаже доли AB InBev объявила еще в 2022 г.