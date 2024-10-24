Французский «Ашан» намерен продать свои активы в России

Французский «Ашан» намерен продать свои активы в РоссииГруппа уже выбрала двух потенциальных покупателей
Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может продать свой бизнес в России. Группа нашла российского покупателя, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источники. Сеть «Ашан» продает активы в России, подтверждает и источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров.
Для Auchan стало очевидно, что становится несостоятельным продолжать свою деятельность в России, соблюдая все санкции, введенные ЕС в отношении Москвы, отмечает Le Figaro. По информации газеты, группа уже выбрала двух потенциальных покупателей и рассчитывает уйти из России без значительных убытков. Auchan, пишет издание, находится на завершающей стадии переговоров по продаже активов. У французской компании имеется российское подразделение ООО «Ашан», которое работает автономно с 2022 г.
«Ведомости» направили запрос в «Ашан Ритейл России» (российское подразделение Auchan) и Минпромторг.
14 апреля группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России, группа входит во французскую группу Auchan. Группа продала свои активы фирме «Торговые галереи», следовало из данных ЕГРЮЛ. Основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» является Тагир Шаймарданов. В пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus отмечается, что предварительный договор купли-продажи подписали в октябре прошлого года, затем было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки. 25 марта сделку заверили у нотариуса.
Как говорил «Ведомостям» один из партнеров компании в марте, вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило.