Французский «Ашан» намерен продать свои активы в России

14 апреля группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России, группа входит во французскую группу Auchan. Группа продала свои активы фирме «Торговые галереи», следовало из данных ЕГРЮЛ. Основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» является Тагир Шаймарданов. В пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus отмечается, что предварительный договор купли-продажи подписали в октябре прошлого года, затем было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки. 25 марта сделку заверили у нотариуса.