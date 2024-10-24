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Французский «Ашан» намерен продать свои активы в России

Группа уже выбрала двух потенциальных покупателей
Ведомости

Французская сеть гипермаркетов «Ашан» (Auchan) может продать свой бизнес в России. Группа нашла российского покупателя, сообщает издание Le Figaro со ссылкой на источники. Сеть «Ашан» продает активы в России, подтверждает и источник «Ведомостей», знакомый с ходом переговоров.

Для Auchan стало очевидно, что становится несостоятельным продолжать свою деятельность в России, соблюдая все санкции, введенные ЕС в отношении Москвы, отмечает Le Figaro. По информации газеты, группа уже выбрала двух потенциальных покупателей и рассчитывает уйти из России без значительных убытков. Auchan, пишет издание, находится на завершающей стадии переговоров по продаже активов. У французской компании имеется российское подразделение ООО «Ашан», которое работает автономно с 2022 г.

«Ведомости» направили запрос в «Ашан Ритейл России» (российское подразделение Auchan) и Минпромторг.

14 апреля группа Ceetrus, которая владеет и управляет почти 300 торговыми центрами в Европе, закрыла сделку по продаже своих активов в России, группа входит во французскую группу Auchan. Группа продала свои активы фирме «Торговые галереи», следовало из данных ЕГРЮЛ. Основным владельцем через АО «Кама капитал» и УК «Кама капитал» является Тагир Шаймарданов. В пояснении к бухгалтерской отчетности Ceetrus отмечается, что предварительный договор купли-продажи подписали в октябре прошлого года, затем было получено разрешение правкомиссии и ФАС на осуществление этой сделки. 25 марта сделку заверили у нотариуса.

Как говорил «Ведомостям» один из партнеров компании в марте, вопрос выхода из недвижимости в России периодически возникал у акционера Ceetrus на протяжении последних нескольких лет, но до серьезных переговоров с потенциальными покупателями до сих пор не доходило.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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