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Суд в США заблокировал слияние Tapestry и Capri на $8,5 млрд

Ведомости

Суд в США заблокировал слияние модного дома Tapestry Inc., владеющего брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, с Capri Holdings, которому принадлежат Michael Kors, Jimmy Choo и Versace. Об этом сообщает CNN.

В ходе восьмидневного судебного разбирательства в Нью-Йорке Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что слияние устранит острую конкуренцию между двумя крупнейшими производителями сумок в США и создаст крупную компанию, способную несправедливо повышать цены для потребителей.

Компания Tapestry оспорила эти заявления, заявив, что сделка была заключена из-за высокой конкуренции в американской индустрии сумок и была необходима для борьбы с европейскими игроками, такими как Gucci, которые все больше захватывают эту долю рынка в Соединенных Штатах. Это решение фактически навсегда блокирует предложенную сделку, заявили юристы Tapestry в судебных документах. В индустрии моды, которая, как правило, слишком раздроблена и конкурентна, чтобы способствовать формированию традиционных монополий, существует мало прецедентов оспаривания сделок по слиянию.

Tapestry и Capri также утверждали перед окружным судьей США Дженнифер Рошон, что возрождение бренда Michael Kors, инвестиции во все бренды Capri с использованием более крупных ресурсов Tapestry и продажа большего количества сумок на самом деле усилят конкуренцию в отрасли, а не ослабят ее.

О планах по слиянию Capri и Tapestry было объявлено в августе 2023 г. Участники сделки заявляли, что объединение брендов позволило бы расширить круг потребителей и нарастить ресурсы для производства, что необходимо в период, когда в США падают продажи люксовых товаров в условиях высокой инфляции. Годовой объем продаж объединенной компании превысил бы $12 млрд, товары были бы представлена более чем в 75 странах мира. Стоимость сделки должна была составить около $8,5 млрд. 23 апреля FTC подала иск в федеральный суд с требованием заблокировать слияние двух американских холдингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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