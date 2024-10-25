Суд в США заблокировал слияние Tapestry и Capri на $8,5 млрд
Суд в США заблокировал слияние модного дома Tapestry Inc., владеющего брендами Coach, Kate Spade и Stuart Weitzman, с Capri Holdings, которому принадлежат Michael Kors, Jimmy Choo и Versace. Об этом сообщает CNN.
В ходе восьмидневного судебного разбирательства в Нью-Йорке Федеральная торговая комиссия США (FTC) заявила, что слияние устранит острую конкуренцию между двумя крупнейшими производителями сумок в США и создаст крупную компанию, способную несправедливо повышать цены для потребителей.
Компания Tapestry оспорила эти заявления, заявив, что сделка была заключена из-за высокой конкуренции в американской индустрии сумок и была необходима для борьбы с европейскими игроками, такими как Gucci, которые все больше захватывают эту долю рынка в Соединенных Штатах. Это решение фактически навсегда блокирует предложенную сделку, заявили юристы Tapestry в судебных документах. В индустрии моды, которая, как правило, слишком раздроблена и конкурентна, чтобы способствовать формированию традиционных монополий, существует мало прецедентов оспаривания сделок по слиянию.
Tapestry и Capri также утверждали перед окружным судьей США Дженнифер Рошон, что возрождение бренда Michael Kors, инвестиции во все бренды Capri с использованием более крупных ресурсов Tapestry и продажа большего количества сумок на самом деле усилят конкуренцию в отрасли, а не ослабят ее.
О планах по слиянию Capri и Tapestry было объявлено в августе 2023 г. Участники сделки заявляли, что объединение брендов позволило бы расширить круг потребителей и нарастить ресурсы для производства, что необходимо в период, когда в США падают продажи люксовых товаров в условиях высокой инфляции. Годовой объем продаж объединенной компании превысил бы $12 млрд, товары были бы представлена более чем в 75 странах мира. Стоимость сделки должна была составить около $8,5 млрд. 23 апреля FTC подала иск в федеральный суд с требованием заблокировать слияние двух американских холдингов.