FTC требует заблокировать слияние Tapestry и Capri на $8,5 млрд

О планах по слиянию Capri и Tapestry было объявлено в августе 2023 г. Участники сделки заявляли, что объединение брендов позволило бы расширить круг потребителей и нарастить ресурсы для производства, что необходимо в период, когда в США падают продажи люксовых товаров в условиях высокой инфляции. Годовой объем продаж объединенной компании превысил бы $12 млрд, товары были бы представлена более чем в 75 странах мира. Стоимость сделки должна была составить около $8,5 млрд.