Чистый убыток «Росгеологии» по РСБУ составил 2,3 млрд рублей за девять месяцев
За девять месяцев 2024 г. чистый убыток госхолдинга «Росгеология» по РСБУ составил 2,3 млрд руб. против 766 млн руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные из отчета.
Объем выручи с января по сентябрь 2024 г. составил 9 млрд руб. против 9,47 млрд руб. за период 2023 г. Но прибыль от продаж составила 47 млн руб. против убытка в 74 млн руб. в 2023 г. Тогда как управленческие расходы выросли – с 995 млн руб. в 2023 г. до 1 млрд руб. в текущем году, коммерческие расходы снизились – с 23,5 млн до 17,6 млн руб. Долгосрочные обязательства выросли на 30 сентября до 20 млрд руб. с 14 млрд на конец 2023 г. Краткосрочные обязательства сократились за тот же период с 15 млрд до 18 млрд руб.
11 октября арбитражный суд Москвы принял коллективный иск владельцев облигаций «Росгеологии» к компании на 1 млрд руб. Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин. К иску также присоединились САО «Ресо-Гарантия», ООО «Общество страхования жизни "Ресо-гарантия"», ООО «Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст"», ООО «Автоэкспертфинанс», АО Банк «Ресо кредит». Иск был связан с сентябрьским заявлением холдинга о невозможности выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 г. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб. был размещен в сентябре 2021 г.