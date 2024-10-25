Чистый убыток «Росгеологии» по РСБУ составил 2,3 млрд рублей за девять месяцев

Объем выручи с января по сентябрь 2024 г. составил 9 млрд руб. против 9,47 млрд руб. за период 2023 г. Но прибыль от продаж составила 47 млн руб. против убытка в 74 млн руб. в 2023 г. Тогда как управленческие расходы выросли – с 995 млн руб. в 2023 г. до 1 млрд руб. в текущем году, коммерческие расходы снизились – с 23,5 млн до 17,6 млн руб. Долгосрочные обязательства выросли на 30 сентября до 20 млрд руб. с 14 млрд на конец 2023 г. Краткосрочные обязательства сократились за тот же период с 15 млрд до 18 млрд руб.