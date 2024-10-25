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Чистый убыток «Росгеологии» по РСБУ составил 2,3 млрд рублей за девять месяцев

Ведомости

За девять месяцев 2024 г. чистый убыток госхолдинга «Росгеология» по РСБУ составил 2,3 млрд руб. против 766 млн руб. за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные из отчета.

Объем выручи с января по сентябрь 2024 г. составил 9 млрд руб. против 9,47 млрд руб. за период 2023 г. Но прибыль от продаж составила 47 млн руб. против убытка в 74 млн руб. в 2023 г. Тогда как управленческие расходы выросли – с 995 млн руб. в 2023 г. до 1 млрд руб. в текущем году, коммерческие расходы снизились – с 23,5 млн до 17,6 млн руб. Долгосрочные обязательства выросли на 30 сентября до 20 млрд руб. с 14 млрд на конец 2023 г. Краткосрочные обязательства сократились за тот же период с 15 млрд до 18 млрд руб.

11 октября арбитражный суд Москвы принял коллективный иск владельцев облигаций «Росгеологии» к компании на 1 млрд руб. Интересы держателей облигаций представляет Андрей Забродин. К иску также присоединились САО «Ресо-Гарантия», ООО «Общество страхования жизни "Ресо-гарантия"», ООО «Управляющая компания "Коммершиал Проперти Траст"», ООО «Автоэкспертфинанс», АО Банк «Ресо кредит». Иск был связан с сентябрьским заявлением холдинга о невозможности выплат по облигациям, срок погашения которых наступил 26 сентября 2024 г. Выпуск трехлетних облигаций на 6 млрд руб. был размещен в сентябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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