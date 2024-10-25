Путин одобрил сделку по продаже доли немецкой компании в «Холдинге ВВСС»

Согласно документу, для совершения сделки не нужны другие предусмотренные законодательством РФ разрешения, решения, согласия и согласования. Распоряжение подписано в соответствии с п. 5 указа главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Предположительно, Orbit Aviation LLC зарегистрирована в Эмиратах.