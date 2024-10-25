Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Путин одобрил сделку по продаже доли немецкой компании в «Холдинге ВВСС»

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компании Orbit Aviation LLC разрешается приобрести долю немецкой Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide в «Холдинге ВВСС». Последняя компания управляет петербургским аэропортом «Пулково». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«Разрешить совершение "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) сделки по приобретению 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС", принадлежащих "Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд" (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide)», – говорится в распоряжении.

Согласно документу, для совершения сделки не нужны другие предусмотренные законодательством РФ разрешения, решения, согласия и согласования. Распоряжение подписано в соответствии с п. 5 указа главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Предположительно, Orbit Aviation LLC зарегистрирована в Эмиратах.

1 декабря 2023 г. правительство России передало право по управлению аэропортом «Пулково» созданному «Холдингу ВВСС». В указе за подписью Путина говорилось, что все 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» передают в собственность «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом около 169 млрд руб.

В «Холдинг ВВСС» входят 13 компаний: «Бизнес финанс» (16,79%), «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (8,22%), «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7» (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%) и Mevelida LTD (0,02%).

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных