Путин одобрил сделку по продаже доли немецкой компании в «Холдинге ВВСС»
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому компании Orbit Aviation LLC разрешается приобрести долю немецкой Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide в «Холдинге ВВСС». Последняя компания управляет петербургским аэропортом «Пулково». Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«Разрешить совершение "Орбит Авиэйшн ЛЛС" (Orbit Aviation LLC) сделки по приобретению 25% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Холдинг ВВСС", принадлежащих "Фрапорт АГ Франкфурт Айропорт Сервисиз Ворлдвайд" (Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide)», – говорится в распоряжении.
Согласно документу, для совершения сделки не нужны другие предусмотренные законодательством РФ разрешения, решения, согласия и согласования. Распоряжение подписано в соответствии с п. 5 указа главы государства «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Предположительно, Orbit Aviation LLC зарегистрирована в Эмиратах.
1 декабря 2023 г. правительство России передало право по управлению аэропортом «Пулково» созданному «Холдингу ВВСС». В указе за подписью Путина говорилось, что все 100% долей кипрской компании в уставном капитале «Воздушных ворот Северной столицы» передают в собственность «Холдинга ВВСС» с уставным капиталом около 169 млрд руб.
В «Холдинг ВВСС» входят 13 компаний: «Бизнес финанс» (16,79%), «ВТБ Инфраструктурный холдинг» (8,22%), «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 7» (2,33%), Fraport AG (25%), F3 Holding LLC (24,99%), Thirthy seventh investment company (7,99%), Nomeliar LTD (7,48%), Ayar international investments company (3,5%), Bahrain mumtalakat holding company (1,26%), Felmen ventures limited (1,05%), Zamoralo holdings limited (1,04%), Co-investment partnership V (0,16%) и Mevelida LTD (0,02%).