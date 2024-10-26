Le Monde: Газпромбанк может приобрести Auchan в России

Днем 24 октября о том, что Auchan продает активы в России, написали со ссылкой на источники французские издания La Lettre и Le Figaro. Вечером того же дня информацию подтвердили источники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.