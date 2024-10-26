Le Monde: Газпромбанк может приобрести Auchan в России
Газпромбанк ведет переговоры по покупке российского бизнеса французской продуктовой сети Auchan, пишет французская газета Le Monde.
Сейчас банк, по сообщению газеты, находится в завершающей стадии переговоров по покупке российского бизнеса группы.
Le Monde отмечает, что Auchan управляет в России 94 гипермаркетами (из 494) и 137 супермаркетами (из 771). Страна является для группы второй по числу магазинов после Франции, следует из материала.
Днем 24 октября о том, что Auchan продает активы в России, написали со ссылкой на источники французские издания La Lettre и Le Figaro. Вечером того же дня информацию подтвердили источники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.
25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о продаже «Ашаном» бизнеса в правительство.