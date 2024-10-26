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Le Monde: Газпромбанк может приобрести Auchan в России

Ведомости

Газпромбанк ведет переговоры по покупке российского бизнеса французской продуктовой сети Auchan, пишет французская газета Le Monde.

Сейчас банк, по сообщению газеты, находится в завершающей стадии переговоров по покупке российского бизнеса группы.

Le Monde отмечает, что Auchan управляет в России 94 гипермаркетами (из 494) и 137 супермаркетами (из 771). Страна является для группы второй по числу магазинов после Франции, следует из материала.

Днем 24 октября о том, что Auchan продает активы в России, написали со ссылкой на источники французские издания La Lettre и Le Figaro. Вечером того же дня информацию подтвердили источники «Ведомостей». Опрошенные эксперты отмечали, что стоимость бизнеса «Ашана» составляет около 60 млрд руб. без учета дисконта, который по решению правительственной комиссии по иностранным инвестициям должен составлять 60%.

25 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о продаже «Ашаном» бизнеса в правительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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