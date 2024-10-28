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Крупные промпредприятия Китая сократили прибыль на 3,5%

Ведомости

Крупные промышленные предприятия Китая сократили совокупную прибыль на 3,5% за январь – сентябрь текущего года, сообщает Государственное статистическое управление КНР. Она составила 5,2 трлн юаней ($732 млрд).

К крупным относятся предприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн). В частности, государственные предприятия получили общую прибыль размером 1,72 трлн юаней ($241 млрд) – это на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акционерные предприятия получили 3,8 трлн юаней ($533 млрд), что на 4,9% меньше прошлого года.

Предприятия горнодобывающей промышленности получили общую прибыль в размере 896,3 млрд юаней ($125,7 млрд), что на 10,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Обрабатывающая промышленность получила прибыль в размере 3,7 трлн юаней ($519 млрд) – на 3,8% меньше. Предприятия по производству электроэнергии, газа, воды и их снабжения получили общую прибыль в размере 599,29 млрд юаней ($84 млрд), увеличившись на 12,1%.

Результаты отражают неопределенность в восстановлении экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада в сфере недвижимости, отмечает The Trading Economics.

24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК, регулятор), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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