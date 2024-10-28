Крупные промпредприятия Китая сократили прибыль на 3,5%
Крупные промышленные предприятия Китая сократили совокупную прибыль на 3,5% за январь – сентябрь текущего года, сообщает Государственное статистическое управление КНР. Она составила 5,2 трлн юаней ($732 млрд).
К крупным относятся предприятия с годовой выручкой свыше 20 млн юаней ($2,8 млн). В частности, государственные предприятия получили общую прибыль размером 1,72 трлн юаней ($241 млрд) – это на 6,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Акционерные предприятия получили 3,8 трлн юаней ($533 млрд), что на 4,9% меньше прошлого года.
Предприятия горнодобывающей промышленности получили общую прибыль в размере 896,3 млрд юаней ($125,7 млрд), что на 10,7% меньше по сравнению с прошлым годом. Обрабатывающая промышленность получила прибыль в размере 3,7 трлн юаней ($519 млрд) – на 3,8% меньше. Предприятия по производству электроэнергии, газа, воды и их снабжения получили общую прибыль в размере 599,29 млрд юаней ($84 млрд), увеличившись на 12,1%.
Результаты отражают неопределенность в восстановлении экономики из-за сохраняющегося слабого спроса, рисков дефляции и спада в сфере недвижимости, отмечает The Trading Economics.
24 сентября ЦБ Китая представил крупнейший пакет мер стимулирования экономики. На пресс-конференции, содержание которой было приведено на сайте Народного банка Китая (НБК, регулятор), глава НБК Пань Гуншэн рассказал, в частности, о решении снизить нормы резервных требований (RRR) для разных типов банков на 0,5 п. п. в среднем до 6,6%. Это смягчение, по оценке Паня, добавит рынку долгосрочную ликвидность в размере 1 трлн юаней ($142,15 млрд). При этом изменения не затронут норму в 5% для сельских банков.