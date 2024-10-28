Суд в Вене разморозил счета европейской дочерней компании «Сибура»

Счета Sibur International были заморожены 21 июня этого года по запросу МВД Австрии. Заморозка была наложена на основании утверждений о том, что материнская компания «Сибур» якобы контролируется лицами, включенными в санкционные списки ЕС, и тесно связана с российским государством.