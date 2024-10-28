Суд в Вене разморозил счета европейской дочерней компании «Сибура»
Счета Sibur International были заморожены 21 июня этого года по запросу МВД Австрии. Заморозка была наложена на основании утверждений о том, что материнская компания «Сибур» якобы контролируется лицами, включенными в санкционные списки ЕС, и тесно связана с российским государством.
EU Reporter отмечает, что основной причиной включения стал материал в российском издании The Insider
«В суде было установлено, что утверждение министерства о том, что лица, находящиеся под санкциями ЕС, контролировали или владели "Сибур холдингом", не может быть признано обоснованным», – говорится в тексте.
«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России. В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО составила 145,27 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Выручка выросла до 569,67 млрд руб. (на 16%), операционная прибыль увеличилась до 173,38 млрд руб. (на 15%).