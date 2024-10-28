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Суд в Вене разморозил счета европейской дочерней компании «Сибура»

Ведомости

Высший земельный суд Вены разморозил счета компании Sibur International GmbH – европейской «дочки» российской нефтегазохимической компании «Сибур». Об этом пишет EU Reporter со ссылкой на источники.

Счета Sibur International были заморожены 21 июня этого года по запросу МВД Австрии. Заморозка была наложена на основании утверждений о том, что материнская компания «Сибур» якобы контролируется лицами, включенными в санкционные списки ЕС, и тесно связана с российским государством.

EU Reporter отмечает, что основной причиной включения стал материал в российском издании The Insider (считается в России иноагентом, признано нежелательным на территории РФ).

«В суде было установлено, что утверждение министерства о том, что лица, находящиеся под санкциями ЕС, контролировали или владели "Сибур холдингом", не может быть признано обоснованным», – говорится в тексте.

«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России. В первом полугодии 2024 г. чистая прибыль «Сибур холдинга» по МСФО составила 145,27 млрд руб. (рост в 4,5 раза). Выручка выросла до 569,67 млрд руб. (на 16%), операционная прибыль увеличилась до 173,38 млрд руб. (на 15%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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