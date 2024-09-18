«Сибур» одобрил выплату 31,7 млрд рублей дивидендов за второй квартал

13 марта 2024 г. «Сибур» заявил, что намерен увеличить объем капзатрат в 2024 г. в 1,5 раза к показателю прошлого года до 346 млрд руб. Средства в первую очередь пойдут на три ключевых проекта – строительство Амурского газохимического комплекса (Амурского ГХК) в г. Свободном Амурской области и этиленового комплекса в Нижнекамске, а также расширение производства полипропилена на комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске.