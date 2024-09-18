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«Сибур» одобрил выплату 31,7 млрд рублей дивидендов за второй квартал

Ведомости

Акционеры «Сибура» одобрили выплату 31,7 млрд руб. дивидендов или 12,36 руб. на акцию за второй квартал 2024 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За прошлый квартал «Сибур» выплатил 30,85 млрд руб. по 12,36 руб. на акцию. Всего за шесть месяцев 2024 г. «Сибур» выплатил 62,5 млрд руб. Согласно информации компании, за выплату дивидендов было отдано 100% голосов.

13 августа менеджмент рекомендовал дивиденды акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 24,40 руб. на акцию.  Чистая прибыль «Сибур холдинга» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 85,9 млрд руб., что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (226,4 млрд руб.) Выручка увеличилась до 745,4 млрд руб. (+5,5%), себестоимость увеличилась до 495,7 млрд руб. (+12%). В результате валовая прибыль составила почти 250 млрд руб. (-7%).

13 марта 2024 г. «Сибур» заявил, что намерен увеличить объем капзатрат в 2024 г. в 1,5 раза к показателю прошлого года до 346 млрд руб. Средства в первую очередь пойдут на три ключевых проекта – строительство Амурского газохимического комплекса (Амурского ГХК) в г. Свободном Амурской области и этиленового комплекса в Нижнекамске, а также расширение производства полипропилена на комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске. 

«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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