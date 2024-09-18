«Сибур» одобрил выплату 31,7 млрд рублей дивидендов за второй квартал
Акционеры «Сибура» одобрили выплату 31,7 млрд руб. дивидендов или 12,36 руб. на акцию за второй квартал 2024 г., следует из сообщения компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Согласно дивидендной политике, минимальный коэффициент выплат составляет 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. За прошлый квартал «Сибур» выплатил 30,85 млрд руб. по 12,36 руб. на акцию. Всего за шесть месяцев 2024 г. «Сибур» выплатил 62,5 млрд руб. Согласно информации компании, за выплату дивидендов было отдано 100% голосов.
13 августа менеджмент рекомендовал дивиденды акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 24,40 руб. на акцию. Чистая прибыль «Сибур холдинга» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 85,9 млрд руб., что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (226,4 млрд руб.) Выручка увеличилась до 745,4 млрд руб. (+5,5%), себестоимость увеличилась до 495,7 млрд руб. (+12%). В результате валовая прибыль составила почти 250 млрд руб. (-7%).
13 марта 2024 г. «Сибур» заявил, что намерен увеличить объем капзатрат в 2024 г. в 1,5 раза к показателю прошлого года до 346 млрд руб. Средства в первую очередь пойдут на три ключевых проекта – строительство Амурского газохимического комплекса (Амурского ГХК) в г. Свободном Амурской области и этиленового комплекса в Нижнекамске, а также расширение производства полипропилена на комплексе «Запсибнефтехим» в Тобольске.
«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России.