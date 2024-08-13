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Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Ведомости

Совет директоров «Сибур холдинга» рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 г. в размере 24,40 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

По итогам I квартала 2024 г. «Сибур» выплатил дивиденды в размере 30,85 млрд руб. С учетом выплаченных дивидендов по итогам I квартала этого года, стоимость акции составит 12,56 руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 23 сентября.

Чистая прибыль «Сибур холдинга» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 85,9 млрд руб., что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (226,4 млрд руб.) Выручка увеличилась до 745,4 млрд руб. (+5,5%), себестоимость увеличилась до 495,7 млрд руб. (+12%). В результате валовая прибыль составила почти 250 млрд руб. (-7%).

«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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