Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за первое полугодие
По итогам I квартала 2024 г. «Сибур» выплатил дивиденды в размере 30,85 млрд руб. С учетом выплаченных дивидендов по итогам I квартала этого года, стоимость акции составит 12,56 руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 23 сентября.
Чистая прибыль «Сибур холдинга» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 85,9 млрд руб., что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (226,4 млрд руб.) Выручка увеличилась до 745,4 млрд руб. (+5,5%), себестоимость увеличилась до 495,7 млрд руб. (+12%). В результате валовая прибыль составила почти 250 млрд руб. (-7%).
«Сибур» – крупнейшая российская вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, которая объединяет ряд производственных площадок в различных регионах России.