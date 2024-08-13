Совет директоров «Сибура» рекомендовал дивиденды за первое полугодие

Чистая прибыль «Сибур холдинга» по РСБУ за девять месяцев 2023 г. составила 85,9 млрд руб., что в 2,6 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. (226,4 млрд руб.) Выручка увеличилась до 745,4 млрд руб. (+5,5%), себестоимость увеличилась до 495,7 млрд руб. (+12%). В результате валовая прибыль составила почти 250 млрд руб. (-7%).