РБК сообщил о росте объемов изъятия спецтехники из лизинга
Глава компании «Стройтех» Александр Липский заявил, что ситуация с лизингом спецтехники затрагивает в первую очередь малый и средний бизнес. Проблемы появились после резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Теперь заключать подобные договоры стало намного дороже.
По словам Липского, в среднесрочной перспективе российский рынок спецтехники ожидает перегрев и стагнация продаж. Согласно прогнозу главы компании, ситуация также изменится в связи с очередным повышением утильсбора с 1 января 2025 г. после роста на 70-85% с октября. Все вышеперечисленные критерии, по его мнению, приведут к сокращению бюджета за счет пошлин и утильсбора за новые машины. Это связана с тем, что в ближайшие 2-4 месяца в страну завезут меньшее количество спецтехники.
28 октября «Ведомости» писали о льготных лизинговых процентных ставках в 6% и 8% годовых на сумму до 50 млн руб. на российское и зарубежное телекомоборудование для операторов связи из новых регионов. Минэкономразвития ДНР проинформировало местные органы исполнительной власти о реализуемой АО «МСП лизинг» (100%-ное дочернее общество АО «Корпорация МСП») федеральной программе для субъектов малого и среднего предпринимательства региона.