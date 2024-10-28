РБК сообщил о росте объемов изъятия спецтехники из лизинга

По словам Липского, в среднесрочной перспективе российский рынок спецтехники ожидает перегрев и стагнация продаж. Согласно прогнозу главы компании, ситуация также изменится в связи с очередным повышением утильсбора с 1 января 2025 г. после роста на 70-85% с октября. Все вышеперечисленные критерии, по его мнению, приведут к сокращению бюджета за счет пошлин и утильсбора за новые машины. Это связана с тем, что в ближайшие 2-4 месяца в страну завезут меньшее количество спецтехники.