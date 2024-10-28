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РБК сообщил о росте объемов изъятия спецтехники из лизинга

Ведомости

Представители крупнейших лизинговых компаний РФ отметили рост объемов изъятия спецтехники из лизинга, передает РБК.

Глава компании «Стройтех» Александр Липский заявил, что ситуация с лизингом спецтехники затрагивает в первую очередь малый и средний бизнес. Проблемы появились после резкого повышения ключевой ставки ЦБ. Теперь заключать подобные договоры стало намного дороже.

По словам Липского, в среднесрочной перспективе российский рынок спецтехники ожидает перегрев и стагнация продаж. Согласно прогнозу главы компании, ситуация также изменится в связи с очередным повышением утильсбора с 1 января 2025 г. после роста на 70-85% с октября. Все вышеперечисленные критерии, по его мнению, приведут к сокращению бюджета за счет пошлин и утильсбора за новые машины. Это связана с тем, что в ближайшие 2-4 месяца в страну завезут меньшее количество спецтехники.

28 октября «Ведомости» писали о льготных лизинговых процентных ставках в 6% и 8% годовых на сумму до 50 млн руб. на российское и зарубежное телекомоборудование для операторов связи из новых регионов. Минэкономразвития ДНР проинформировало местные органы исполнительной власти о реализуемой АО «МСП лизинг» (100%-ное дочернее общество АО «Корпорация МСП») федеральной программе для субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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