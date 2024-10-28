Операторы новых регионов смогут получить оборудование по льготному лизингу

Операторы новых регионов смогут получить оборудование по льготному лизингуБольше всего местный бизнес нуждается в поддержке при покупке оборудования СОРМ
Операторы связи из новых регионов смогут приобрести телекомоборудование в лизинг по льготным процентным ставкам: 6% годовых на российское и от 8% на иностранное на сумму до 50 млн руб. Минэкономразвития ДНР проинформировало местные органы исполнительной власти о реализуемой АО «МСП лизинг» (100%-ное дочернее общество АО «Корпорация МСП») федеральной программе для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона («Ведомости» ознакомились с письмом от 16 октября).
С копией уведомления минэкономразвития ДНР минкомсвязи республики обратилось к операторам связи региона с просьбой в срок до 22 октября направить ему информацию об их потребностях в льготном телекомоборудовании, рассказали «Ведомостям» два представителя местных провайдеров. Информационные материалы минэкономразвития ДНР уже направило в муниципальные округа и районы республики, органы исполнительной власти «с целью проработки потребности предприятий и информирования хозяйствующих субъектов МСП», подтвердил отправку писем представитель канцелярии минэкономразвития ДНР.