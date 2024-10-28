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Операторы новых регионов смогут получить оборудование по льготному лизингу

Больше всего местный бизнес нуждается в поддержке при покупке оборудования СОРМ
Анна Устинова
Александр Река / ТАСС

Операторы связи из новых регионов смогут приобрести телекомоборудование в лизинг по льготным процентным ставкам: 6% годовых на российское и от 8% на иностранное на сумму до 50 млн руб. Минэкономразвития ДНР проинформировало местные органы исполнительной власти о реализуемой АО «МСП лизинг» (100%-ное дочернее общество АО «Корпорация МСП») федеральной программе для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона («Ведомости» ознакомились с письмом от 16 октября).

С копией уведомления минэкономразвития ДНР минкомсвязи республики обратилось к операторам связи региона с просьбой в срок до 22 октября направить ему информацию об их потребностях в льготном телекомоборудовании, рассказали «Ведомостям» два представителя местных провайдеров. Информационные материалы минэкономразвития ДНР уже направило в муниципальные округа и районы республики, органы исполнительной власти «с целью проработки потребности предприятий и информирования хозяйствующих субъектов МСП», подтвердил отправку писем представитель канцелярии минэкономразвития ДНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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