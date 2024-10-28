Операторы новых регионов смогут получить оборудование по льготному лизингу

Операторы связи из новых регионов смогут приобрести телекомоборудование в лизинг по льготным процентным ставкам: 6% годовых на российское и от 8% на иностранное на сумму до 50 млн руб. Минэкономразвития ДНР проинформировало местные органы исполнительной власти о реализуемой АО «МСП лизинг» (100%-ное дочернее общество АО «Корпорация МСП») федеральной программе для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) региона («Ведомости» ознакомились с письмом от 16 октября).