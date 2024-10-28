Boeing намерена продать акции на $19 млрд в рамках привлечения капитала

24 октября сотрудники Boeing отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку. Против соглашения проголосовали 64% участников профсоюза, в который входят порядка 33 000 человек. Отмечалось, что голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого года Boeing потратил более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.