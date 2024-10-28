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Boeing намерена продать акции на $19 млрд в рамках привлечения капитала

Ведомости

Американская авиакомпания Boeing анонсировала размещение обыкновенных акций и депозитарных расписок, которое, как ожидается, позволит компании привлечь капитал на сумму около $19 млрд. Компания намерена продать 90 млн юнитов акций, говорится в анонсе Boeing.

Стоимость бумаг, исходя из цены акций Boeing на закрытие рынка 25 октября ($155,01 на последнюю продажу), составляет $13,95 млрд. На 15:40 мск цена акций снизилась чуть более чем на 1,5%. Компания намерена использовать привлеченные средства «для общих корпоративных целей». Как рассказали эксперты в комментарии Reuters, размещение способно укрепить положение компании на фоне угроз забастовок. Но представители рынка предупредили, что Boeing угрожает снижение кредитного рейтинга, что приведет к увеличению дороговизны привлечения капитала. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 23 октября разрешила Boeing размещение акций на сумму до $25 млрд.

24 октября сотрудники Boeing отказались от соглашения с компанией и продлили забастовку. Против соглашения проголосовали 64% участников профсоюза, в который входят порядка 33 000 человек. Отмечалось, что голосование членов профсоюза состоялось в тот же день, когда руководство Boeing предупредило инвесторов, что до 2025 г. у компании не будет наличных средств – за первые девять месяцев этого года Boeing потратил более $10 млрд. По оценкам аналитиков, из-за забастовки прибыль компании снизилась на 1,76%.

Новое соглашение должно было обеспечить повышение заработной платы для сотрудников Boeing на 35% в течение четырех лет. Предварительного соглашения с членами профсоюза Boeing достиг 19 октября. Ранее в ходе забастовок сотрудники требовали увеличения зарплат на 40%, но Boeing выступил с предложением поднять оплату труда на 25%. В итоге производитель пообещал надбавку в размере 35% в течение четырех лет. Это предложение и было отклонено на последнем голосовании участников профсоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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