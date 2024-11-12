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Чемезов: власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа»

Ведомости

Российские власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа» на фоне роста процентной нагрузки по кредитам. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, пишет «Интерфакс».

«Кредитная нагрузка "АвтоВАЗа" высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», – сказал он.

По информации Чемезова, в профильных ведомствах обсуждается помощь автоконцерну. Госкорпорация «Ростех» является совладельцем «АвтоВАЗа».

В июне в Фонде развития промышленности (ФРП) сообщили о подписании соглашения о предоставлении льготных займов «АвтоВАЗу» на сумму 7 млрд руб. Уточнялось, что средства были выделены на производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura на площадке в Тольятти, на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 л для легковых Lada и др.

2 октября в «АвтоВАЗе» сообщили, что за девять месяцев 2024 г. официальные дилеры Lada реализовали 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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