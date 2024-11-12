Чемезов: власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа»
«Кредитная нагрузка "АвтоВАЗа" высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год», – сказал он.
По информации Чемезова, в профильных ведомствах обсуждается помощь автоконцерну. Госкорпорация «Ростех» является совладельцем «АвтоВАЗа».
В июне в Фонде развития промышленности (ФРП) сообщили о подписании соглашения о предоставлении льготных займов «АвтоВАЗу» на сумму 7 млрд руб. Уточнялось, что средства были выделены на производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura на площадке в Тольятти, на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 л для легковых Lada и др.
2 октября в «АвтоВАЗе» сообщили, что за девять месяцев 2024 г. официальные дилеры Lada реализовали 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года.