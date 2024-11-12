Чемезов: власти обсуждают меры поддержки «АвтоВАЗа»

2 октября в «АвтоВАЗе» сообщили, что за девять месяцев 2024 г. официальные дилеры Lada реализовали 334 979 пассажирских и коммерческих автомобилей бренда (на 38,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 г.). В сентябре в России было продано 41 489 легковых и легких коммерческих автомобилей Lada – на 14,5% больше, чем в сентябре 2023 г. и на 8,6% выше, чем в августе текущего года.