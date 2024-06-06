ФРП предоставит «АвтоВАЗу» займы на 7 млрд рублей

«Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, в том числе серии Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд руб., из которых 5,7 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготных займов», – добавили в ФРП.