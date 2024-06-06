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ФРП предоставит «АвтоВАЗу» займы на 7 млрд рублей

Ведомости

Фонд развития промышленности (ФРП) подписал соглашения о предоставлении льготных займов «АвтоВАЗу» на сумму 7 млрд руб., средства пойдут на выпуск компонентов и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

«Сегодня мы дали старт трем новым проектам компании "АвтоВАЗ", предоставив льготные кредиты на общую сумму 7 млрд руб.», – заявил директор ФРП Роман Петруца.

Средства были выделены на производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura на площадке в Тольятти, на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 л для легковых Lada и др.

«Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, в том числе серии Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд руб., из которых 5,7 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготных займов», – добавили в ФРП.

Петруца рассказал, что в 2022-2023 гг. ФРП одобрил предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму около 100 млрд руб., а в планах на 2024 г. – одобрение проектов автопроизводителей еще на 60 млрд руб.

6 июня «Автостат» сообщил, что лидером рынка легковых автомобилей в мае стала марка Lada – за прошлый месяц было продано 40 065 авто отечественного производителя. Модели Granta и Vesta оказались на первом и втором местах по продажам в мае – 18 543 и 13 626 соответственно.

В топ-10 марок по продажам новых легковых автомобилей попали китайские Haval (14 015), Chery (13 020), Geely (10 271), Changan (9978), Omoda (4788), Exeed (3872), белорусский Belgee (3598), китайские Jetour (3100) и Jaecoo (2292).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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