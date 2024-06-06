ФРП предоставит «АвтоВАЗу» займы на 7 млрд рублей
Фонд развития промышленности (ФРП) подписал соглашения о предоставлении льготных займов «АвтоВАЗу» на сумму 7 млрд руб., средства пойдут на выпуск компонентов и двигателей. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.
«Сегодня мы дали старт трем новым проектам компании "АвтоВАЗ", предоставив льготные кредиты на общую сумму 7 млрд руб.», – заявил директор ФРП Роман Петруца.
Средства были выделены на производство компонентов и узлов для новых автомобилей Lada Aura на площадке в Тольятти, на создание производства усовершенствованного 16-клапанного двигателя объемом 1,6 и 1,8 л для легковых Lada и др.
«Обновленный двигатель будет использоваться в автомобилях Lada, в том числе серии Vesta, а также в новых Aura и других перспективных моделях. Общий бюджет двух проектов составляет 7,3 млрд руб., из которых 5,7 млрд руб. предоставляет ФРП в виде льготных займов», – добавили в ФРП.
Петруца рассказал, что в 2022-2023 гг. ФРП одобрил предприятиям автомобильной промышленности займы на общую сумму около 100 млрд руб., а в планах на 2024 г. – одобрение проектов автопроизводителей еще на 60 млрд руб.
6 июня «Автостат» сообщил, что лидером рынка легковых автомобилей в мае стала марка Lada – за прошлый месяц было продано 40 065 авто отечественного производителя. Модели Granta и Vesta оказались на первом и втором местах по продажам в мае – 18 543 и 13 626 соответственно.
В топ-10 марок по продажам новых легковых автомобилей попали китайские Haval (14 015), Chery (13 020), Geely (10 271), Changan (9978), Omoda (4788), Exeed (3872), белорусский Belgee (3598), китайские Jetour (3100) и Jaecoo (2292).