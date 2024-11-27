ФНС сообщила о возобновлении вызовов самозанятых на комиссии по зарплатам

В документе антимонопольной службы «О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход», с которым ознакомилось издание, подчеркивается, что организации должны самостоятельно оценивать возможные риски при найме самозанятых. По данным ФНС, плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) запрещается отражать полученные доходы. Ведомство обратило внимание на критерии подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, к которым относятся график периодичности выплат, объем выплат в отношении плательщиков НПД, а также доля доходов от общей массы доходов налогоплательщиков, постоянство взаимоотношений с организациями, предыдущие места работы самозанятых и связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и др.