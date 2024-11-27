ФНС сообщила о возобновлении вызовов самозанятых на комиссии по зарплатам
Вызовы налогоплательщиков на комиссии по заработным платам возобновятся в 2025 г., пишут «Известия» со ссылкой на члена экспертного совета при ФНС России по совершенствованию практики применения законодательства о несостоятельности (банкротстве), эксперта ООО «Альянс партнерc групп» Александра Усова.
В документе антимонопольной службы «О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход», с которым ознакомилось издание, подчеркивается, что организации должны самостоятельно оценивать возможные риски при найме самозанятых. По данным ФНС, плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) запрещается отражать полученные доходы. Ведомство обратило внимание на критерии подмены трудовых отношений гражданско-правовыми, к которым относятся график периодичности выплат, объем выплат в отношении плательщиков НПД, а также доля доходов от общей массы доходов налогоплательщиков, постоянство взаимоотношений с организациями, предыдущие места работы самозанятых и связи текущих заказчиков налогоплательщиков НПД с их бывшими работодателями и др.
Согласно объяснениям ФНС, оценка хозяйственной деятельности предприятия проводится с применением риск-ориентированного подхода в совокупности. Соответствие компании установленным критериям может стать основанием для инициирования мероприятий налогового контроля.
По словам Усова, каждый регион имеет среднеотраслевые показатели выплаты зарплат по различным отраслям. На их основе отбираются налогоплательщики, которых вызывают для дачи пояснений. Если работники смогут обоснованно объяснить, почему компания выплачивает зарплату ниже МРОТа, вопрос, вероятно, будет снят. В противном случае могут быть инициированы дополнительные проверки со стороны налоговых органов.
5 ноября «Ведомости» со ссылкой на опрос «Бизнес-барометр страны», который проводила Торгово-промышленная палата (ТПП), писали, что 51% предпринимателей сталкивался с нелегальным бизнесом в своей сфере. Среди них чуть меньше половины (40%) оценили теневой сегмент в своем секторе в 10%. Еще 36% выразили мнение, что нелегальный сектор имеет бо́льшие масштабы и составляет четверть рынка.