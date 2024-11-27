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Microsoft, HP и Dell наращивают производство в Китае перед возвращением Трампа

Ведомости

Microsoft, HP и Dell спешат подготовить как можно больше электронных компонентов до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе. Ожидается, что он повысит пошлины на китайские товары, когда вернется в Белый дом. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на осведомленные источники.

Microsoft попросила поставщиков подготовить больше компонентов для своей облачной серверной инфраструктуры с ноября по декабрь, в основном для того, чтобы избежать ожидаемых тарифов на ввоз товаров из КНР. Компания также попросила поставщиков как можно скорее изготовить все компоненты и провести всю сборку игровой консоли Xbox за пределами Китая, а также изготовить как можно больше ноутбуков Surface за пределами Китая к концу следующего года, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.

Трамп вечером 25 ноября в собственной соцсети Truth Social сообщил, что Соединенные Штаты введут пошлину в 25% на товары из Мексики и Канады и 10% – на китайские товары. Он пообещал подписать все необходимые документы 20 января, сразу после инаугурации. По его словам, пошлины будут действовать до тех пор, пока в США не прекратят ввозить наркотики, в частности фентанил, и не прекратится поток нелегальных мигрантов. Трамп заявил, что много раз обсуждал проблему наркотиков с китайской стороной, но к каким-либо результатам это не привело.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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