Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из России

Unilever работала в России с 1991г. и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие. После начала спецоперации она прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.