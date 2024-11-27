Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из России
Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в стране, об этом рассказал генеральный директор предприятия Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.
После введения западных санкций против России корпорации был заблокирован доступ для переводов в Россию и из нее. Кроме того, фирма больше не могла анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами.
«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить контроль над бизнесом в России, и это стало причиной принятия решения об уходе», – пояснил Шумахер.
Гендиректор Unilever также отметил, что выход с российского рынка дался компании с большим трудом.
Производитель товаров повседневного спроса продал фирму в России в октябре 2024 г. группе «Арнест». Согласно его подсчетам, чистые активы российского бизнеса достигли 600 млн евро, а сумма сделки, по данным Financial Times, составила 520 млн евро.
Unilever работала в России с 1991г. и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие. После начала спецоперации она прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.
27 ноября «Ведомости» писали о планах немецкой компании Selgros Cash & Carry продать активы в России. Эту информацию подтверждают два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса сети. Речь идет о 30 объектах недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, а также других городах. Их совокупная цена – почти 50 млрд руб. Ритейлер владеет более 100 гипермаркетами в Германии, Польше, Румынии и России.