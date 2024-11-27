Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Глава Unilever назвал основную причину ухода компании из России

Ведомости

Компания Unilever, один из крупнейших производителей потребительских товаров в мире, решила уйти с российского рынка из-за потери контроля над своим бизнесом в стране, об этом рассказал генеральный директор предприятия Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.

После введения западных санкций против России корпорации был заблокирован доступ для переводов в Россию и из нее. Кроме того, фирма больше не могла анализировать свои результаты или влиять на управление своими брендами.

«Я не видел перспективы в ближайшем будущем, когда мы могли бы восстановить контроль над бизнесом в России, и это стало причиной принятия решения об уходе», – пояснил Шумахер.

Гендиректор Unilever также отметил, что выход с российского рынка дался компании с большим трудом.

Производитель товаров повседневного спроса продал фирму в России в октябре 2024 г. группе «Арнест». Согласно его подсчетам, чистые активы российского бизнеса достигли 600 млн евро, а сумма сделки, по данным Financial Times, составила 520 млн евро.

Unilever работала в России с 1991г. и выпускала такие известные бренды, как Knorr, Dove, Rexona и другие. После начала спецоперации она прекратила поставки товаров в Россию и экспорт с ее территории, но при этом пообещала продолжить продажу своей продукции с российских заводов.

27 ноября «Ведомости» писали о планах немецкой компании Selgros Cash & Carry продать активы в России. Эту информацию подтверждают два топ-менеджера компаний, которые получили предложение о приобретении бизнеса сети. Речь идет о 30 объектах недвижимости в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Волгограде, Перми, Казани, а также других городах. Их совокупная цена – почти 50 млрд руб. Ритейлер владеет более 100 гипермаркетами в Германии, Польше, Румынии и России.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных