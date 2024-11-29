Патрушев рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты
Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, но в связи с высоким спросом и ростом цен правительство принимает дополнительные меры для обеспечения их доступности, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев.
По словам Патрушева, российские регионы продолжают заключать соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого «борщевого набора», отметил вице-премьер.
«На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами», – говорится в сообщении.
Отдельно вице-премьер сообщил о стимулировании торговых сетей устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей. По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.
Также прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 г. году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Общая сумма средств составит порядка 40 млрд руб., отметил Патрушев, добавив, что, допсредства будут направлены в том числе и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании.
10 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на поддержку АПК предусмотрено 560 млрд руб. в 2025 г. Он также добавил, что что к 2030 г. объем производства российской сельхозпродукции должен вырасти на 25% по сравнению с 2021 г., а экспорт – увеличиться в 1,5 раза.