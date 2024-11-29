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Патрушев рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты

Ведомости

Российский рынок полностью обеспечен продуктами питания, но в связи с высоким спросом и ростом цен правительство принимает дополнительные меры для обеспечения их доступности, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Патрушев.

По словам Патрушева, российские регионы продолжают заключать соглашения с производителями и сетями о стабилизации цен. Это в том числе касается сливочного масла, сахара, хлеба и овощей так называемого «борщевого набора», отметил вице-премьер.

«На сегодня таких субъектов 36. Видим, что есть положительный эффект. Поэтому договорились, что Федеральная антимонопольная служба будет рекомендовать и другим регионам использовать данный инструмент. А также в целом продолжит осуществлять контроль за ценами», – говорится в сообщении.

Отдельно вице-премьер сообщил о стимулировании торговых сетей устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей. По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.

Также прорабатывается вопрос о дополнительном выделении Минсельхозу в 2025 г. году средств на финансирование инвестиционных проектов в молочном и мясном животноводстве, овощеводстве, производстве плодов и ягод. Общая сумма средств составит порядка 40 млрд руб., отметил Патрушев, добавив, что, допсредства будут направлены в том числе и на краткосрочные льготные кредиты для штатного проведения посевной кампании.

10 октября премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что на поддержку АПК предусмотрено 560 млрд руб. в 2025 г. Он также добавил, что что к 2030 г. объем производства российской сельхозпродукции должен вырасти на 25% по сравнению с 2021 г., а экспорт – увеличиться в 1,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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