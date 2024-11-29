Патрушев рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты

Отдельно вице-премьер сообщил о стимулировании торговых сетей устанавливать долгосрочные договорные отношения с производителями овощей. По его словам, это даст возможность и производителям, и сетям понимать, по какой цене будет закупаться и реализовываться продукция. Кроме того, это гарантирует аграриям сбыт и позволит исключить из цепочки посредников.