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Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена

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Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена, она функционирует в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в государственной корпорации «Ростех».

«В связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов также наблюдались затруднения в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo. В частности, были сбои в переоформлении и возврате билетов», – говорится в сообщении. Вместе с этим отмечается, что проблем при регистрации пассажиров не фиксировалось.

О восстановлении работы Leonardo также сообщил «Аэрофлот». Оформление, переоформление, возврат билетов и дополнительных услуг авиакомпании доступны во всех каналах продаж, говорится в опубликованном в Telegram-канале заявлении.

Сообщения о проблемах в работе Leonardo появились на фоне массового сбоя в работе банков, операторов связи и служб доставки. Он вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, сообщали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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