Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена

«В связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов также наблюдались затруднения в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo. В частности, были сбои в переоформлении и возврате билетов», – говорится в сообщении. Вместе с этим отмечается, что проблем при регистрации пассажиров не фиксировалось.