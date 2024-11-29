Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена
Работа системы бронирования авиабилетов Leonardo восстановлена, она функционирует в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в государственной корпорации «Ростех».
«В связи с глобальным сбоем в работе российских цифровых сервисов также наблюдались затруднения в работе системы бронирования авиабилетов Leonardo. В частности, были сбои в переоформлении и возврате билетов», – говорится в сообщении. Вместе с этим отмечается, что проблем при регистрации пассажиров не фиксировалось.
Сообщения о проблемах в работе Leonardo появились на фоне массового сбоя в работе банков, операторов связи и служб доставки. Он вызван, по предварительным данным, неполадками на стороне одного из облачных сервисов, сообщали в Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора.