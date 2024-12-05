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«Роснефть» готова к ценам на нефть Brent в $60-65 за баррель

Ведомости

«Роснефть» сможет сформировать бюджет с минимальными рисками для деятельности компании при цене на нефть марки Brent в 2025 г. в $60-65 за барр., Urals – $45-50 за барр. Об этом заявил в ходе выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Говоря о факторах, влияющих на цену на нефть, Сечин обратил внимание, что несмотря на сокращение количества новых буровых установок в США, уровень добычи нефти в этой стране не только стабилен, но даже повышается. При этом администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится снизить налоги и процентные ставки, что будет фактором увеличения добычи в этой стране, сказал он. Сейчас США добывают около 13,4 млн барр. нефти в сутки, в 2025-2026 гг. добыча может быть увеличена еще на 400 000 барр. в сутки, отметил глава «Роснефти».

В числе других факторов он выделил объемы добычи нефти в Иране и Саудовской Аравии и объем спроса на нефть в Китае.

Иран сейчас добывает около 3,4 млн барр. нефти в сутки, но если санкционное воздействие на эту страну будет усиливаться, поставки на рынок могут снизиться примерно на 1 млн барр. в сутки, отметил Сечин. Саудовская Аравия, по его словам, имеет свободные мощности месторождений, которые позволяют нарастить добычу на 3 млн барр. в сутки. «Как они будут использованы -  серьезный фактор, который надо иметь в виду», – подчеркнул глава «Роснефти»

Китай потребляет порядка 15,6 млн барр. нефти в сутки и принимает меры по стимулированию экономики, что может повысить спрос на сырье и создать дополнительные возможности для поставок нефти в страну, подчеркнул Сечин.

Он отметил, что компания активно занимается управлением рисками, включая внешние риски, риски налогообложения и привлечения кредитных ресурсов. 

«Чтобы минимизировать эти риски, для формирования бюджета нашей собственной программы я бы взял $45-50 [барр.] за Urals. (…) $60-65 за [барр.] Brent – это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал», – отметил он.

Сечин добавил, что динамика изменения цены на нефть в 2026 г. будет более позитивной.

«На 2026 г. мы запланировали первый этап ввода "Восток ойла"… Мы готовы обеспечить стабильность и энергобезопасность», – подчеркнул глава «Роснефти».

5 декабря февральские фьючерсы на нефть Brent торговались $72,8/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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