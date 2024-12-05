«Роснефть» готова к ценам на нефть Brent в $60-65 за баррель
«Роснефть» сможет сформировать бюджет с минимальными рисками для деятельности компании при цене на нефть марки Brent в 2025 г. в $60-65 за барр., Urals – $45-50 за барр. Об этом заявил в ходе выступления на XVII Веронском Евразийском экономическом форуме главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.
Говоря о факторах, влияющих на цену на нефть, Сечин обратил внимание, что несмотря на сокращение количества новых буровых установок в США, уровень добычи нефти в этой стране не только стабилен, но даже повышается. При этом администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится снизить налоги и процентные ставки, что будет фактором увеличения добычи в этой стране, сказал он. Сейчас США добывают около 13,4 млн барр. нефти в сутки, в 2025-2026 гг. добыча может быть увеличена еще на 400 000 барр. в сутки, отметил глава «Роснефти».
В числе других факторов он выделил объемы добычи нефти в Иране и Саудовской Аравии и объем спроса на нефть в Китае.
Иран сейчас добывает около 3,4 млн барр. нефти в сутки, но если санкционное воздействие на эту страну будет усиливаться, поставки на рынок могут снизиться примерно на 1 млн барр. в сутки, отметил Сечин. Саудовская Аравия, по его словам, имеет свободные мощности месторождений, которые позволяют нарастить добычу на 3 млн барр. в сутки. «Как они будут использованы - серьезный фактор, который надо иметь в виду», – подчеркнул глава «Роснефти»
Китай потребляет порядка 15,6 млн барр. нефти в сутки и принимает меры по стимулированию экономики, что может повысить спрос на сырье и создать дополнительные возможности для поставок нефти в страну, подчеркнул Сечин.
Он отметил, что компания активно занимается управлением рисками, включая внешние риски, риски налогообложения и привлечения кредитных ресурсов.
«Чтобы минимизировать эти риски, для формирования бюджета нашей собственной программы я бы взял $45-50 [барр.] за Urals. (…) $60-65 за [барр.] Brent – это возможная перспектива в случае реализации тех рисков, о которых я сказал», – отметил он.
Сечин добавил, что динамика изменения цены на нефть в 2026 г. будет более позитивной.
«На 2026 г. мы запланировали первый этап ввода "Восток ойла"… Мы готовы обеспечить стабильность и энергобезопасность», – подчеркнул глава «Роснефти».
5 декабря февральские фьючерсы на нефть Brent торговались $72,8/барр., свидетельствуют данные биржи ICE.