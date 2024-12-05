«Роснефть» готова к ценам на нефть Brent в $60-65 за баррель

Говоря о факторах, влияющих на цену на нефть, Сечин обратил внимание, что несмотря на сокращение количества новых буровых установок в США, уровень добычи нефти в этой стране не только стабилен, но даже повышается. При этом администрация избранного президента США Дональда Трампа стремится снизить налоги и процентные ставки, что будет фактором увеличения добычи в этой стране, сказал он. Сейчас США добывают около 13,4 млн барр. нефти в сутки, в 2025-2026 гг. добыча может быть увеличена еще на 400 000 барр. в сутки, отметил глава «Роснефти».