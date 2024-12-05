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Совет директоров «Сибура» примет решение об IPO в ближайшие недели

Ведомости

Совет директоров «Сибура» примет решение о проведении первичного публичного размещения (IPO) в ближайшие недели. Об этом сообщил журналистам 5 декабря совладелец компании Леонид Михельсон.

«В ближайшие недели совет директоров проведет заседание, будет официальное решение», – сказал он в кулуарах XVII Веронского Евразийского экономического форума, который проход в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ).

Ранее 5 декабря РБК со ссылкой на источники сообщил, что акционеры «Сибура» планируют провести IPO компании в ближайшие месяцы. По данным собеседников издания, инвесторам будет предложено около 2% акций.

В настоящее время «Сибур» не раскрывает структуру собственников. В 2021 г. она выглядела так: Леонид Михельсон – 30,6%, Геннадий Тимченко – 14,45%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) – по 8,5%, СОГАЗ – 10,625%, акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура» — 12,325%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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