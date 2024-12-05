Совет директоров «Сибура» примет решение об IPO в ближайшие недели

В настоящее время «Сибур» не раскрывает структуру собственников. В 2021 г. она выглядела так: Леонид Михельсон – 30,6%, Геннадий Тимченко – 14,45%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) – по 8,5%, СОГАЗ – 10,625%, акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура» — 12,325%.