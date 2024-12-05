Совет директоров «Сибура» примет решение об IPO в ближайшие недели
Совет директоров «Сибура» примет решение о проведении первичного публичного размещения (IPO) в ближайшие недели. Об этом сообщил журналистам 5 декабря совладелец компании Леонид Михельсон.
«В ближайшие недели совет директоров проведет заседание, будет официальное решение», – сказал он в кулуарах XVII Веронского Евразийского экономического форума, который проход в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ).
Ранее 5 декабря РБК со ссылкой на источники сообщил, что акционеры «Сибура» планируют провести IPO компании в ближайшие месяцы. По данным собеседников издания, инвесторам будет предложено около 2% акций.
В настоящее время «Сибур» не раскрывает структуру собственников. В 2021 г. она выглядела так: Леонид Михельсон – 30,6%, Геннадий Тимченко – 14,45%, китайские Sinopec и Фонд Шелкового пути (Silk Road Fund) – по 8,5%, СОГАЗ – 10,625%, акционеры ТАИФ — 15%, действующий и бывший топ-менеджмент «Сибура» — 12,325%.