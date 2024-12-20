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В России началось серийное производство первого в мире автономного минитрактора

Ведомости

В России началось серийное производство полностью автономного минитрактора, созданного на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщил «Ведомостям» представитель компании-разработчика «Когнитив пилот».

В запуске серийного производства на площадке компании участвовал министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Инвестиции в проект составили 3,5 млрд руб., также подписаны соглашения о сотрудничестве с несколькими предприятиями, включая «Газпром», для внедрения новых технологий.

Представитель компании пояснил «Ведомостям», что трактор ориентируется с помощью спутников и машинного зрения, может работать в составе группы машин, выполняющих совместные задачи. Устройство полностью автономно, что значительно снижает зависимость от человеческого труда и позволяет оптимизировать процессы в различных отраслях экономики. Минитрактор с ИИ может применяться в агропроме, нефтегазовой отрасли и транспорте. Согласно заявлению разработчика, аналогов этой машины в мире в настоящее время нет.

Проект поддерживается национальными программами и призван решить проблему дефицита квалифицированных кадров в ключевых сферах. Ожидается, что к 2027 г. внедрение таких технологий приведет к значительному росту производительности в сельском хозяйстве, газодобыче и нефтедобыче.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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