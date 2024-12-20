В России началось серийное производство первого в мире автономного минитрактора

Представитель компании пояснил «Ведомостям», что трактор ориентируется с помощью спутников и машинного зрения, может работать в составе группы машин, выполняющих совместные задачи. Устройство полностью автономно, что значительно снижает зависимость от человеческого труда и позволяет оптимизировать процессы в различных отраслях экономики. Минитрактор с ИИ может применяться в агропроме, нефтегазовой отрасли и транспорте. Согласно заявлению разработчика, аналогов этой машины в мире в настоящее время нет.