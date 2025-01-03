Flydubai продлила ограничения на полеты в Минводы и Сочи

25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявший рейс Баку – Грозный», разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту были 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. 29 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что AZAL приостановила полеты в семь городов РФ, также прекращены полеты российских авиакомпаний из трех городов в республику. На фоне авиакатастрофы «Туркменские авиалинии» на месяц приостановили полеты в Москву. Казахстанская Qazaq Air и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию.