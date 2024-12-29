Азербайджан приостановил авиасообщение с десятью городами России

AZAL приостановила полеты в семь городов России на неопределенный срок, в то же время, как уточнил Алиев, Баку приостановил полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан. Таким образом, было приостановлено авиасообщение с 10 городами. Глава государства не уточнил, когда могут возобновиться полеты. При этом он допустил, что рейсы в Грозный не будут выполняться вовсе.