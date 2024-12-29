Азербайджан приостановил авиасообщение с десятью городами России
Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) после крушения рейса Баку-Грозный приостановила полеты в семь городов России, также прекращены полеты российских авиакомпаний из трех городов в Азербайджан. Об этом президент республики Ильхам Алиев рассказал в интервью AzTV.
Алиев сообщил, что после крушения самолета он поручил приостановить сообщение с российскими городами. Причиной такого решения он назвал «вопросы безопасности».
AZAL приостановила полеты в семь городов России на неопределенный срок, в то же время, как уточнил Алиев, Баку приостановил полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан. Таким образом, было приостановлено авиасообщение с 10 городами. Глава государства не уточнил, когда могут возобновиться полеты. При этом он допустил, что рейсы в Грозный не будут выполняться вовсе.
«Но жизнь покажет, и вопросы безопасности российского воздушного пространства обязательно будут учтены», – сказал Алиев.
25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. На фоне катастрофы «Туркменские авиалинии» на месяц приостановили полеты в Москву. Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Казахстанская Qazaq Air, азербайджанская AZAL и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию.