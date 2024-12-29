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Азербайджан приостановил авиасообщение с десятью городами России

Ведомости

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) после крушения рейса Баку-Грозный приостановила полеты в семь городов России, также прекращены полеты российских авиакомпаний из трех городов в Азербайджан. Об этом президент республики Ильхам Алиев рассказал в интервью AzTV.

Алиев сообщил, что после крушения самолета он поручил приостановить сообщение с российскими городами. Причиной такого решения он назвал «вопросы безопасности».

AZAL приостановила полеты в семь городов России на неопределенный срок, в то же время, как уточнил Алиев, Баку приостановил полеты российских авиакомпаний из трех городов РФ в Азербайджан. Таким образом, было приостановлено авиасообщение с 10 городами. Глава государства не уточнил, когда могут возобновиться полеты. При этом он допустил, что рейсы в Грозный не будут выполняться вовсе.

«Но жизнь покажет, и вопросы безопасности российского воздушного пространства обязательно будут учтены», – сказал Алиев.

25 декабря самолет Embraer E190 авиакомпании AZAL, летевший из Баку в Грозный, разбился при посадке вблизи Актау в Казахстане. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек. На фоне катастрофы «Туркменские авиалинии» на месяц приостановили полеты в Москву. Авиакомпания Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января в связи с «форс-мажором» и «угрозой безопасности полетов». Казахстанская Qazaq Air, азербайджанская AZAL и израильская El Al заявили о временной приостановке полетов в Россию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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