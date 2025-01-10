Шмыгаль: транзит нефти через Украину не будет остановлен

По словам политика, остановка транзита нефти приведет к установлению санкций против Украины. Он подчеркнул, что остановка транзита будет прямым нарушением заключенных договора и соглашения, а также подобные действия Украины могут быть расценены как достаточное основание для привлечения страны к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти со стороны Венгрии, Словакии и Чехии и выставлением соответствующих финансовых требований.