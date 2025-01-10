Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Шмыгаль: транзит нефти через Украину не будет остановлен

Ведомости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил, что транзит нефти по территории Украины не будет остановлен, сообщает украинское издание «Униан».

Шмыгаль отметил, что транзит по нефтепроводу «Дружба» осуществляется в соответствии с договором Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также шестым пакетом санкций ЕС.

По словам политика, остановка транзита нефти приведет к установлению санкций против Украины. Он подчеркнул, что остановка транзита будет прямым нарушением заключенных договора и соглашения, а также подобные действия Украины могут быть расценены как достаточное основание для привлечения страны к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти со стороны Венгрии, Словакии и Чехии и выставлением соответствующих финансовых требований.

Шмыгаль отметил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы прекратить любую торговлю полезными ископаемыми с Россией.

4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о том, что в Чехию якобы перестала поступать по трубопроводу «Дружба» сырая нефть, такие же сообщения поступали от СМИ Венгрии и Словакии. Россия опровергала эти новости сообщениями о том, что со стороны России поставки продолжаются. 22 декабря МИД Венгрии заявил, что поставки нефти возобновилась в штатном режиме.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных