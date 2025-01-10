Шмыгаль: транзит нефти через Украину не будет остановлен
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной раде заявил, что транзит нефти по территории Украины не будет остановлен, сообщает украинское издание «Униан».
Шмыгаль отметил, что транзит по нефтепроводу «Дружба» осуществляется в соответствии с договором Энергетической хартии и соглашения об ассоциации с ЕС по обеспечению свободы транзита, а также шестым пакетом санкций ЕС.
По словам политика, остановка транзита нефти приведет к установлению санкций против Украины. Он подчеркнул, что остановка транзита будет прямым нарушением заключенных договора и соглашения, а также подобные действия Украины могут быть расценены как достаточное основание для привлечения страны к ответственности за прекращение надежного и бесперебойного транзита нефти со стороны Венгрии, Словакии и Чехии и выставлением соответствующих финансовых требований.
Шмыгаль отметил, что правительство Украины прилагает все усилия для того, чтобы прекратить любую торговлю полезными ископаемыми с Россией.
4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о том, что в Чехию якобы перестала поступать по трубопроводу «Дружба» сырая нефть, такие же сообщения поступали от СМИ Венгрии и Словакии. Россия опровергала эти новости сообщениями о том, что со стороны России поставки продолжаются. 22 декабря МИД Венгрии заявил, что поставки нефти возобновилась в штатном режиме.