МИД Венгрии объявил о возобновлении поставок нефти по «Дружбе» из России
Поставки российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» восстановились. Об этом объявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Отгрузка нефти в Венгрию возобновилась на нефтепроводе "Дружба". Энергоснабжение Венгрии в безопасности», – написал он в Facebook
4 декабря министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек сообщил о том, что в Чехию якобы перестала поступать по трубопроводу «Дружба» сырая нефть – за ее счет покрывается 58% всего потребления в стране. Пресс-секретарь государственного управления материальных резервов Чехии Якуб Линки говорил, что сейчас страна располагает запасами нефти и нефтепродуктов на 86 дней. В российской «Транснефти» заявляли, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» по российской территории осуществляются штатно.
О приостановке поставок также писали СМИ Венгрии и Словакии.
Трубопровод «Дружба» был построен в 1960-е гг. для доставки нефти из СССР в страны соцлагеря в Восточной Европе. Он начинается в Самарской области и проходит через Брянск, а затем разделяется на две ветви: северную и южную. Северная ветка проходит через Белоруссию в Польшу, Германию и страны Прибалтики, южная – через территорию Украины в Чехию, Венгрию и Словакию.
С 1 января 2025 г. ожидается остановка транзита российского газа через территорию Украины. За возобновление поставок выступают страны Восточной и Юго-Восточной Европы, которые больше всего зависят от поставок газа из РФ. В Киеве, при этом, неоднократно заявляли, что не будут продлевать договор о транзите российского газа через территорию Украины.